Новые утечки теперь предоставляют больше информации о планах Apple в отношении iPhone SE 4, iPhone 15 и iPhone 15 Plus, особенно в отношении их дисплеев. Например, предполагаемая модель iPhone 15, похоже, снова будет оснащена дисплеем с частотой 60 Гц.

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Изначально утверждалось, что выпуск бюджетного устройства был отменен, но теперь, похоже, все вернулось на круги своя, и релиз состоится в 2024 году, согласно последним новостям о том, что Apple все-таки планирует выпустить iPhone SE 4. Согласно новому отчету, Apple закупает OLED-панели для бюджетного телефона в Китае.

Как сообщает корейская газета The Elec, iPhone SE 4 дебютирует в 2024 году с OLED-экраном, произведенным компанией BOE. Это может оказаться несколько неожиданным, учитывая, что у известного китайского поставщика Apple в прошлом году были проблемы... В любом случае, BOE, похоже, будет производить дисплей для iPhone SE 4, причем источники предполагают, что телефон будет оснащен 6,1-дюймовым экраном с частотой 60 Гц и теми же техническими характеристиками, что и iPhone 13.

По сообщениям, Apple закупает около 20 миллионов вышеупомянутых OLED-панелей для iPhone SE 4, что соответствует показателям двух предыдущих поколений iPhone SE. Конечно, iPhone SE 4 станет первым iPhone SE - первой моделью с OLED-экраном, предыдущие поколения использовали LCD.

Однако для поклонников ожидаемой модели iPhone 15 хороших новостей нет. По словам инсайдера Росса Янга, оба iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, как и предыдущие поколения - Apple зарезервировала экран с более высокой частотой обновления для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Росс Янг утверждает, что это связано с отсутствием возможности поддержки всех четырех моделей LTPO-дисплеев. Препятствием может быть и стоимость: The Elec утверждает, что обычная панель AMOLED с частотой обновления 60 Гц, как в iPhone 14, стоит около 40 долларов за единицу, в то время как за дисплей LTPO с частотой обновления 120 Гц, используемый в модели Pro, придется заплатить 100 долларов.

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