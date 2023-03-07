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Согласно утечке информации от @leaf_hobby, новая настольная платформа Intel Meteor Lake готова к поддержке Windows 12, предстоящей операционной системы от Microsoft.
Другие компании, такие как AMD, также производят аппаратное обеспечение для внедрения нового программного обеспечения, а Microsoft интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в Windows 12 для расширения ее возможностей. Утверждается, что Intel обсуждала совместимость Windows 12 со своими процессорами следующего поколения внутри компании. Твит был удален, однако ходят слухи, что Meteor Lake будет поддерживать Windows 12 и иметь 20 дорожек PCIe Gen5. К Intel обратились за комментариями по поводу утечки, но корпорация отказалась. Microsoft также промолчала, когда ее спросили о слухах, что Intel скоро начнет поддерживать Windows 12.
Приверженность алгоритмам на основе ИИ не раскрывается, но обновление для W11 уже позволяет интегрировать ChatGPT с Bing в платформу. Ожидается, что с процессорами нового поколения Windows 12 будет работать идеально. Хотя официального анонса пока не было, мы можем ожидать увидеть новое программное обеспечение в действии в следующем году.