Новые утечки указывают на то, что тестирование новых ещё не вышедших процессоров проходит на ранних билдах Windows 12.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Согласно утечке информации от @leaf_hobby, новая настольная платформа Intel Meteor Lake готова к поддержке Windows 12, предстоящей операционной системы от Microsoft.

Другие компании, такие как AMD, также производят аппаратное обеспечение для внедрения нового программного обеспечения, а Microsoft интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в Windows 12 для расширения ее возможностей. Утверждается, что Intel обсуждала совместимость Windows 12 со своими процессорами следующего поколения внутри компании. Твит был удален, однако ходят слухи, что Meteor Lake будет поддерживать Windows 12 и иметь 20 дорожек PCIe Gen5. К Intel обратились за комментариями по поводу утечки, но корпорация отказалась. Microsoft также промолчала, когда ее спросили о слухах, что Intel скоро начнет поддерживать Windows 12.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Приверженность алгоритмам на основе ИИ не раскрывается, но обновление для W11 уже позволяет интегрировать ChatGPT с Bing в платформу. Ожидается, что с процессорами нового поколения Windows 12 будет работать идеально. Хотя официального анонса пока не было, мы можем ожидать увидеть новое программное обеспечение в действии в следующем году.