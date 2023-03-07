реклама
В обзоре аппаратного обеспечения Steam за февраль 2023 года в поле лидеров почти ничего не изменилось. Nvidia GeForce GTX 1650 использовали 6,12% всех пользователей Steam, так что доступная видеокарта среднего класса остается самым популярным GPU, за ней следует GeForce GTX 1060, которую без изменений использовали 5,28% всех пользователей Steam.
GPU для ноутбуков GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060 завершают топ-5. Самой популярной специализированной видеокартой AMD стала Radeon RX 580 с долей пользователей 1,10 процента. AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX снова не попали в список лучших. Нынешнее поколение "Ады Лавлейс" от Nvidia, однако, отмечено двумя новинками - GeForce RTX 4080, которая с долей пользователей 0,2 процента опережает другую новинку, GeForce RTX 4070 Ti, которую в феврале использовали 0,18 процента всех геймеров Steam.
66,17 процента всех пользователей используют процессоры Intel, 32,8 процента полагаются на AMD. Windows 10 остается самой популярной операционной системой среди любителей игр с долей пользователей 62,33 процента, Windows 11 использовали только 32,06 процента пользователей Steam в феврале, что все равно представляет собой рост на 1,73 процентных пункта. macOS составляет 2,37 процента, Linux - 1,27 процента. Почти 53 процента всех пользователей Steam используют 16 Гб оперативной памяти.