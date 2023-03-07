Компания Thermaltake представила корпусные вентиляторы SWAFAN 120 RGB и SWAFAN 140 RGB, оптимизированные для использования в радиаторах жидкостного охлаждения.

Компания Thermaltake представила корпусные вентиляторы SWAFAN 120 RGB и SWAFAN 140 RGB, оптимизированные для использования в радиаторах жидкостного охлаждения. Эти вентиляторы поставляются с легко заменяемыми крыльчатками и включают два комплекта, каждый из которых имеет разное направление воздушного потока. Можно просто перевернуть корпусной вентилятор, чтобы изменить направление воздушного потока, но при этом обнажается уродливая обратная сторона концентратора вентилятора с его нормативной маркировкой и торчащими наружу проводами, не говоря уже о стойках рамки, удерживающих концентратор на месте. При таком подходе перед вами будет только крыльчатка и ее красивая RGB-подсветка. Это особенно полезно, когда радиатор помещен между двумя комплектами вентиляторов в конфигурации push-pull. Сменная крыльчатка также облегчает чистку этих вентиляторов.

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Вентиляторы SWAFAN 120 RGB и SWAFAN 140 RGB поставляются в черном и белом цветовых вариантах, а также в комплектах из трех вентиляторов, включающих RGB-контроллер. Вентиляторы оснащены гидравлическими подшипниками, рассчитанными на 40 000 часов работы. Каждый вентилятор имеет 9-контактный разъем, напоминающий разъемы USB 2.0 на материнской плате, который используется как для питания (основная функция), так и для управления RGB. Входящий в комплект контроллер освещения представляет собой, по сути, концентратор USB 2.0, который взаимодействует с материнской платой через разъем USB 2.0 и подключается к 4-контактному разъему Molex для дополнительного питания.

Thermaltake обозначает две крыльчатки, входящие в комплект поставки этих вентиляторов, как "с черной маркировкой" и "с серебристой маркировкой". Крыльчатка с черной маркировкой - это "стандартная" крыльчатка, которая проталкивает воздух через рамку и выходит через заднюю стенку вентилятора; в то время как крыльчатка с серебряной маркировкой - это "обратная" крыльчатка, которая вытягивает воздух через рамку. SWAFAN 120 RGB вращается со скоростью от 500 до 2 000 об/мин. Стандартная крыльчатка обеспечивает до 53,02 CFM воздушного потока при статическом давлении 2,58 мм H₂O и уровне шума 30,5 дБА. Реверсивная крыльчатка обеспечивает до 54,85 CFM воздушного потока при статическом давлении 2,19 мм H₂O и уровне шума 36,5 дБА.

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SWAFAN 140 RGB имеет тот же диапазон скоростей от 500 до 2 000 об/мин, что и его меньший собрат. Его стандартная крыльчатка создает до 77,6 CFM воздушного потока при 3,12 мм H₂O статического давления и 34,5 дБА шума; в то время как его обратная крыльчатка создает до 71,3 CFM воздушного потока при 2,59 мм H₂O статического давления и 40,5 дБА шума. Стандартная и реверсивная крыльчатки обеих моделей вентиляторов имеют совершенно разные характеристики, поскольку отличаются конструкцией лопастей вентилятора.