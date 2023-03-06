WTF?! Технологии в современных телефонах на порядок выше, чем в телефонах конца 90-х и начала 2000-х годов, но одним из преимуществ было то, что телефоны работали несколько дней без подзарядки. Один из пользователей Reddit решил добавить эту функцию в современное устройство Samsung.

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WTF?! Технологии в современных телефонах на порядок выше, чем в телефонах конца 90-х и начала 2000-х годов, но одним из преимуществ было то, что телефоны работали несколько дней без подзарядки. Один из пользователей Reddit решил добавить эту функцию в современное устройство Samsung, установив на него аккумулятор емкостью 30 000 мАч, и то, чего ему не хватает во внешнем виде, он компенсирует долгим сроком службы.

Пользователь Reddit Downtown_Cranberry44 провел DIY-эксперимент на своем Galaxy A32 5G. Он уже оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, что больше, чем у большинства современных смартфонов, и позволяет использовать его в течение дня или двух, прежде чем потребуется зарядка.

Но Downtown_Cranberry44 хотел большего. 9to5Google сообщает, что он заменил аккумулятор A32 на версию емкостью 30 000 мАч, состоящую из шести параллельно соединенных элементов Samsung 50E. По их оценкам, его хватит примерно на одну неделю работы, хотя на зарядку уходит целых семь часов. Реддитор сказал, что он продержался два дня "пока что".

Модифицированная версия смартфона оснащена входами для подключения USB-C, micro USB и Lightning, а также двумя выходными портами USB-A для зарядки других устройств.

Изменение батареи, конечно, не самый привлекательный аксессуар для телефона. Она также добавляет около фунта веса и 1,1 дюйма толщины, делая телефон тяжелым и мясистым. Также существует проблема доставки телефона на американский рейс, поскольку TSA запрещает проносить в самолеты аккумуляторы емкостью более 27 000 мАч. Кроме того, из-за размера и отсутствия надлежащего корпуса существует риск утечки и случайного повреждения.

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В прошлом уже предпринимались попытки создать современные телефоны с массивными батареями. Компания Energizer показала прототип Power Max P18K Pop на выставке Mobile World Congress 2019. Преемник Power Max P16K Pro, который был представлен в предыдущем году, упакован в огромный аккумулятор емкостью 18 000 мАч. Все это внимание привело к краудфандинговой кампании, в ходе которой было собрано всего $15 005 для достижения цели в $1,2 млн, что на 99% меньше поставленной цели.