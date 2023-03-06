Одним из главных опасений по поводу того, что искусственный интеллект может идеально воссоздать голос человека, является его потенциал для мошенничества. За последние несколько месяцев технология такого рода достигла огромного прогресса, и, что неудивительно, ею злоупотребляют преступники, которые могут подделать голос, чтобы убедить семью его владельца в том, что человек нуждается в финансовой помощи.

реклама

Washington Post сообщает, что недавно канадской паре в возрасте 70 лет позвонил внук и сказал, что он находится в тюрьме и ему нужны деньги на залог. Они сняли максимум 3 000 канадских долларов в одном банке и собирались снять такую же сумму в другом, когда менеджер сказал им, что их обманывают; оказалось, что другой клиент получил такой же звонок и узнал, что он был поддельным.

Другой парой, которой не повезло, были родители Бенджамина Перкина. Им позвонил адвокат и сообщил, что их сын убил американского дипломата в автомобильной аварии, а Перкин находится в тюрьме и нуждается в деньгах для оплаты судебных издержек. Адвокат дал трубку Перкину, который сказал, что любит их и благодарен за деньги.

Голос звучал "достаточно близко, чтобы мои родители поверили, что они действительно говорят со мной", - сказал Перкин. Его родители отправили 15 449 долларов мошеннику через биткоин-терминал и до сих пор не смогли получить их обратно.

Голосовые мошенничества не новы. Данные Федеральной торговой комиссии показывают, что из 36 000 сообщений в прошлом году о том, что люди были обмануты преступниками, выдававшими себя за друзей или родственников, более 5 100 случаев произошли по телефону.

Раньше подделка голоса человека была сложной и длительной процедурой, включающей в себя обнаружение и сбор многочасовых аудиозаписей, и конечный результат не всегда был очень убедительным. Однако теперь инструменты искусственного интеллекта настолько упростили этот процесс, что мошенникам достаточно небольшого ролика, часто собранного из аккаунта в социальных сетях, чтобы точно воссоздать голос человека.

Примером такой технологии является инструмент Vall-E от Microsoft, о котором компания объявила в январе. Основанный на технологии под названием EnCodec, которую Meta анонсировала в октябре 2022 года, он работает путем анализа голоса человека, разбиения информации на компоненты и использования своего обучения для синтеза того, как бы звучал голос, если бы он произносил различные фразы. Даже после прослушивания всего трехсекундного образца Vall-E может воспроизвести тембр голоса и эмоциональный тон говорящего. Убедиться в том, насколько это убедительно, можно на этой странице GitHub.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Компания ElevenLabs, предлагающая генеративный голосовой инструмент ИИ, недавно написала в Твиттере, что она наблюдает "растущее число случаев злоупотребления клонированием голоса". Это привело к удалению возможности клонирования голоса из бесплатной версии программы VoiceLab.