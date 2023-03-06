Через свой Twitter бренд DeepCool делится тем, что, похоже, является результатом сотрудничества с Noctua. Большой вопрос, является ли это официальным или нет, или это просто очень хорошо сделанный моддинг?

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DeepCool x Noctua, возможное сотрудничество?

Через свой Twitter бренд DeepCool делится тем, что, похоже, является результатом сотрудничества с Noctua. Большой вопрос, является ли это официальным или нет, или это просто очень хорошо сделанный моддинг?



DeepCool AK500 Noctua Edition:

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Как мы видим, DeepCool поделилась через свои социальные сети фотографией конкретного AK500. Последняя модифицированая по сравнению с оригинальной моделью. Они заменили свою плоскую пластиковую верхнюю часть на деревянную, гораздо более стильную. На последней находится лого Noctua, которое встречается в комплекте со всеми радиаторами бренда. Наконец, вентиляция обеспечивается хорошо знакомым нам вентилятором NF-A12x25.

"Насколько официальным является этот продукт? Скорее всего что-то похожее мы скоро увидим в продаже, потому что DeepCool делится фотографией на своей учетной записи в Twitter, но не говорит ничего больше кроме данной фразы:



" После того, как Noctua и DeepCool поженились.....? @Noctua_at ".

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Наконец, за этим, как кажется, скрывается в основном особенно удачный моддинг. Действительно, в конце концов, это просто замена вентилятора и модифицированная верхняя панель. Тот, кто обладает некоторыми знаниями в области деревообработки и нужными инструментами, легко справится с этой задачей. Более того, мы можем задаться вопросом, в чем интерес такого сотрудничества двух брендов, учитывая, что они являются двумя прямыми конкурентами... И что австрийский бренд не ответил на твиты.