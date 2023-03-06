Несколько недель назад некоторые источники в американских СМИ сообщили, что технический сайт CNET использует искусственный интеллект, чтобы автоматически генерировать контент каждое утро.

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Несколько недель назад в американских СМИ появилась информация о том, что технологический сайт CNET использует искусственный интеллект для автоматической генерации контента каждое утро. С самого начала удивило то, что эти ежедневные публикации были посвящены ипотечным ставкам. Контент, который кажется неуместным на сайте, предлагающем обзоры технологий и компьютерного оборудования. Но для материнской компании CNET, Red Ventures, этот SEO-оптимизированный контент является ключевым. Действительно, принцип прост: публикуйте контент, созданный для того, чтобы он хорошо ранжировался в Google по запросам, а затем монетизируйте этот трафик с помощью прибыльных партнерских ссылок. Благодаря искусственному интеллекту CNET стремится насытить поисковый алгоритм Google контентом, снизить затраты на его создание и в конечном итоге увеличить прибыль, получаемую от каждого клика. Но после этого "откровения" материнская компания этого СМИ решила перейти на новую ступень... Потому что для более эффективного снижения затрат, безусловно, необходимо убрать человека.

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По данным The Verge, компания, контролирующая CNET, только что провела массовые увольнения. Их источники сообщают, что увольнения затронут около 10% сотрудников редакции. Должны ли мы просто сосредоточиться на CNET и сказать себе, что мы все очень далеки от этой проблемы? На самом деле, нет. У технической прессы в целом долгая история плохих привычек. Это использование пресс-релизов и руководств для рецензентов, которые бренды предоставляют при выпуске нового продукта, путем пересказа. В таких условиях зачем использовать человека? ИИ соберет сотни статей и за считанные секунды перепишет их так, чтобы они выглядели как единый контент. Редактор контролирует все это и все... Идем до конца, некоторые уже делают это, достаточно сравнить количество контента, публикуемого ежедневно некоторыми СМИ, и размер их команды, чтобы понять. Низкая стоимость и легкость, с которой эти инструменты могут генерировать контент, заставила некоторых предсказать, что это явление быстро загрязнит результаты поисковых систем и социальные сети текстом, предназначенным исключительно для того, чтобы привести кого-то на конкретный продукт или сайт. Когда некоторые люди называют броский заголовок (а мы иногда так и делаем) "кликовой шлюхой", им быстро придется адаптировать свой словарный запас...