Intel представила очередное исправление для драйверов Arc Alchemist. Однако проблема для систем с 3 и более мониторами все еще не решена.

реклама

В наши дни конфигурации с несколькими мониторами используются многими людьми в офисе/дома. Умеренные по цене видеокарты Arc A770 от Intel хорошо бы подошли для таких конфигураций, если бы не потребляли 40 Вт энергии в режиме простоя при работе с двумя и более мониторами. Судя по всему, последние драйверы исправляют эту проблему и снижают энергопотребление в четыре раза, сообщает VideoCardz. Но есть одна загвоздка.

Для одновременной работы с несколькими мониторами необходимо включить соответствующее количество конвейеров, которые потребляют энергию. Кроме того, передача на мониторы изображений высокого разрешения с насыщенными цветами требует передачи большого количества данных, а это означает расход энергии. Но в режиме простоя GPU не нужно отправлять на мониторы 60 или 120 изображений высокого разрешения с глубокими цветами в секунду, что делали видеокарты Intel на базе Arc (а конкурирующие продукты AMD и Nvidia - нет).

Судя по всему, в последней версии драйвера Intel 31.0.101.4146 исправлена эта проблема, по крайней мере, для некоторых систем с двумя дисплеями, согласно данным сообщества Intel на Github. Тем не менее, есть одна проблема: она работает только для конфигураций с двумя мониторами и, похоже, не работает для систем с тремя и более экранами.

2560x1080 11W (4091 Драйвер), 7W - 8W (4146 Драйвер)

2560x1080 + 1600x1900 38W - 40W (4091 Драйвер), 8W - 9W (4146 Драйвер)

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Проблемы с драйверами - это, пожалуй, главное, что беспокоит владельцев дискретных видеокарт Arc от Intel для настольных ПК с момента их выпуска. Хорошей новостью является то, что последние драйверы снижают энергопотребление систем с двумя мониторами почти до уровня конфигураций с одним монитором. Компания также недавно выпустила драйверы, повышающие производительность в играх DX9.