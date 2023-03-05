Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Intel исправила высокое энергопотребление видеокарт Arc для двух мониторов в новом драйвере
Intel представила очередное исправление для драйверов Arc Alchemist. Однако проблема для систем с 3 и более мониторами все еще не решена.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

В наши дни конфигурации с несколькими мониторами используются многими людьми в офисе/дома. Умеренные по цене видеокарты Arc A770 от Intel хорошо бы подошли для таких конфигураций, если бы не потребляли 40 Вт энергии в режиме простоя при работе с двумя и более мониторами. Судя по всему, последние драйверы исправляют эту проблему и снижают энергопотребление в четыре раза, сообщает VideoCardz. Но есть одна загвоздка. 

Для одновременной работы с несколькими мониторами необходимо включить соответствующее количество конвейеров, которые потребляют энергию. Кроме того, передача на мониторы изображений высокого разрешения с насыщенными цветами требует передачи большого количества данных, а это означает расход энергии. Но в режиме простоя GPU не нужно отправлять на мониторы 60 или 120 изображений высокого разрешения с глубокими цветами в секунду, что делали видеокарты Intel на базе Arc (а конкурирующие продукты AMD и Nvidia - нет). 

Судя по всему, в последней версии драйвера Intel 31.0.101.4146 исправлена эта проблема, по крайней мере, для некоторых систем с двумя дисплеями, согласно данным сообщества Intel на Github. Тем не менее, есть одна проблема: она работает только для конфигураций с двумя мониторами и, похоже, не работает для систем с тремя и более экранами. 

2560x1080 11W (4091 Драйвер), 7W - 8W (4146 Драйвер)

2560x1080 + 1600x1900 38W - 40W (4091 Драйвер), 8W - 9W (4146 Драйвер)

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Проблемы с драйверами - это, пожалуй, главное, что беспокоит владельцев дискретных видеокарт Arc от Intel для настольных ПК с момента их выпуска. Хорошей новостью является то, что последние драйверы снижают энергопотребление систем с двумя мониторами почти до уровня конфигураций с одним монитором. Компания также недавно выпустила драйверы, повышающие производительность в играх DX9.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #intel arc #intel arc alchemist #драйвера #intel arc a380 #энергопотребление #intel arc a770 #intel arc a750 #энергопотребление видеокарты #intel arc pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ошибка драйвера Radeon может испортить Windows
Intel представила аналог технологии масштабирования видео как у Nvidia
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
25
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
9
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скупает по Европе подержанные танки Leopard
3
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
15
В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
2
СМИ: Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и военной техники
4
ЧВК «Вагнер» открыли молодёжный клуб «Вагнерёнок»
7
Тикток полностью запрещен в 7 странах, но в США только ограничен
+
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по выпуску новейших танков Panther
34
Blizzard раскрыла системные требования Diablo IV без трассировки лучей
1
Минцифры Украины требует запретить продажи Atomic Heart по всему миру
28
Почему геймеры из РФ выбирают процессоры Intel, а Core i5-12400F обходит по продажам Ryzen 5 5600X
17
Почему видеокарта GeForce RTX 3070 Ti не подходит для 2К-мониторов, и какие есть альтернативы
20
Xiaomi раскрыла список смартфонов POCO, которые получат обновление MIUI 14
4
DJI запретила гражданам РФ покупать и пользоваться своими дронами – как работает дружба по-китайски
14
Минобороны: ВС РФ уничтожили 92 артиллерийских подразделения ВСУ и польскую гаубицу «Краб»
1
Alienware анонсировала монитор с частотой 500 Гц, беспроводную клавиатуру, наушники и мышь
2
Украинцы «надонатили» почти 6,4 миллиона долларов на 101 гусеничный броневик
17
Что значит буква “i” в технике Apple (imac, iphone, ipad)
2
Украинский диверсант рассказал о налете на Брянскую область и о роли Киева
8

Популярные статьи

На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
10
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
370
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
24
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
33
Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М
9
США открыли сезон борьбы с Китаем: раскрытие активов, исключение из G20 и вступление Тайваня в МВФ
10
В Германии закончились танки – власти просят у Швейцарии вернуть 96 старых и нерабочих Leopard 2
43
Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики
7
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
4
Интервью с геймдиректором студии Battlestate Games Никитой Буяновым
2

Сейчас обсуждают

Цхьалха Борз
00:50
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:50
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:49
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:49
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:49
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:48
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:48
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:48
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:48
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Цхьалха Борз
00:47
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем