Похоже, что выпуск новых драйверов для сетевых встроенных карт опять не решил все проблемы.

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В конце января сообщалось о проблемах с Ethernet-контроллерами Intel i226-V 2,5 Гбит/с, которые используются в широком спектре материнских плат с процессорами Intel и AMD, где у пользователей возникали проблемы с заиканием и обрывом соединений. Теперь Intel выпустила обходной путь и исправление для этой проблемы, причем не только для i226, но и для i225 и сетевого контроллера Killer E3100 2,5 Гбит/с. Обходной путь заключается в отключении режима энергоэффективного Ethernet, или EEE, как его еще называют. EEE должен включаться только тогда, когда Ethernet-соединение простаивает, и, как утверждается, он снижает энергопотребление на 50 процентов.

Однако в данном случае, похоже, EEE включается даже при активном Ethernet-соединении, что вызывает заикания и обрывы соединения. Патч отключает EEE для всех скоростей выше 100 Мбит/с, но его также можно отключить вручную в настройках устройства в Windows.

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MSI - первый производитель материнских плат, выпустивший обновленный драйвер на своем сайте, но поскольку это не окончательное решение проблемы, маловероятно, что мы слышим об этой проблеме в последний раз. Intel, по всей видимости, работает над поиском первопричины проблемы, но пока неясно, удастся ли исправить ее программно или в конечном итоге потребуется пересмотр аппаратного обеспечения.