Адвокаты, ведущие дело о пиратстве фильмов, потребовали предоставить им данные девяти пользователей Reddit, которые "возможно" обсуждали пиратство на платформе. Reddit передал часть информации об одном (или двух) пользователях, которые, похоже, участвовали в обсуждении "как делать" бутлегерские фильмы; истцы хотят, чтобы все пользователи были раскрыты. Reddit говорит: "Нет. Увидимся в суде".

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Во вторник Reddit подал юридические документы в суд Северного округа Калифорнии, отказавшись раскрыть имена пользователей в ответ на ходатайство о принуждении, поданное на прошлой неделе. Юридическая перепалка связана с судебным процессом между киностудиями и компанией Astound Broadband (ранее RCN) по поводу пиратства.

Предыстория: В 2021 году компании Bodyguard Productions, Millennium Media и несколько других киностудий подали иск в федеральный суд Нью-Джерси против RCN. В иске утверждается, что RCN сознательно позволила своим клиентам незаконно загрузить 34 фильма, защищенных авторским правом, включая "Хеллбой", "Рэмбо V: Последняя кровь" и другие.

Студии обратились в суд с требованием передать Reddit "регистрацию IP-адресов и журналы с 1/1/2016 по настоящее время, имя, адрес электронной почты и другую информацию о регистрации аккаунтов" девяти пользователей Reddit. Общим основанием для запроса информации было то, что, по мнению компании, эти пользователи причастны к пиратству фильмов через RCN, поскольку они участвовали в дискуссиях на эту тему.

После изучения учетных записей Reddit предоставил некоторую информацию, по крайней мере, об одном пользователе, но сказал, что остальные не имеют отношения к иску. Юрисконсульт утверждал, что повестка в суд равносильна "промысловой экспедиции" и что Reddit не будет нарушать права пользователей на Первую поправку без веских доказательств их значимости для дела.

Поэтому на прошлой неделе истцы подали ходатайство о принуждении в федеральный суд Калифорнии. Во вторник юридическая команда Reddit представила возражение. В нем Reddit указывает, что посты пользователей, о которых идет речь, "совершенно не имеют отношения" к рассматриваемому иску.

"Четверо из семи пользователей, о которых идет речь, судя по доказательствам, представленным истцами, даже не упоминали RCN. Они просто ссылаются на "моего провайдера" или "нашего провайдера". И все эти ссылки сделаны в обсуждении Comcast, а не RCN. Двое из трех оставшихся пользователей действительно упомянули RCN, но они обсуждали вопросы (такие как их опыт обслуживания клиентов), не связанные с нарушением авторских прав или утверждениями истцов. И последний пользователь туманно упомянул RCN, возможно, в контексте нарушения авторских прав, девять лет назад, что значительно превышает все возможные временные рамки для утверждений истцов".

Команда юристов Reddit также утверждает, что заявление истцов о том, что эти пользователи "весьма вероятно" ссылались на RCN, является спекулятивным, и суд должен отклонить этот аргумент.

"Единственный конкурент RCN, Comcast, более чем в тридцать раз превышает долю рынка RCN", - говорится в опровержении Reddit. "Этот контекст важен для понимания того, насколько абсурдным является предположение истцов о том, что любое упоминание неназванного провайдера в обсуждении Comcast "с большой вероятностью" означает обсуждение RCN. Это сродни предположению, что всякий раз, когда пользователь упоминает "автомобиль" в обсуждении Ford на Reddit, он "с большой вероятностью" говорит об Alfa Romeo".

Reddit также утверждает, что информация, которую ищут истцы, может быть более легко и точно получена от ответчика, компании RCN, в ходе расследования. Юристы платформы утверждают, что суд не должен заставлять их клиента раскрывать своих клиентов, основываясь на "диких догадках истцов о том, какие пользователи Reddit могут быть клиентами RCN или могли нарушать авторские права в какой-то момент за последнее десятилетие".

В своем опровержении Reddit команда юристов ссылается на несколько прецедентов, которые устанавливают правовую планку, которую студии не смогли преодолеть в своем споре. Суды уже подтвердили, что Первая поправка распространяется на анонимность в Интернете. Они также установили, что тяжущиеся стороны не могут разоблачать пользователей, не имеющих никакого отношения к судебному процессу, если только "настоятельная необходимость" не перевешивает права пользователя на Первую поправку, ссылаясь на дела Rich v. Butowsky и Doe v. 2TheMart.com.

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Адвокаты обеих сторон намерены оспорить ходатайство в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско 23 марта.