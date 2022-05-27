Ранее CDPR обещала дополнения на подобие DLC к Witcher 3.

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Мы слышали от CDPR много обещаний до выхода игры и много обещаний после выхода. Однако до сих пор игра не отполирована, а дополнения по объему и качеству как в Ведьмаке 3 - не получили.

Но есть шанс, что хоть какое-то продолжение истории мы увидим.

Дата майнеры обнаружили много информации о готовящемся дополнении из кода последнего дополнения под номером 1.52.

По этим данным, первое расширение Cyberpunk 2077 будет состоять из семи основных миссий, дополнительные квесты от фиксеров, случайные квесты на карте. Также откроются ранее недоступные зоны для исследования.

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Чтобы не плодить спойлеры, дата майнеры отметили, что Джонни Сильверхенда в дополнении не будет, так как CDPR вряд ли смогли повторно привлечь Киану Ривза к озвучке. Дополнение планируется к выходу в 2023 году.