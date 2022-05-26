Легендарную серию теперь бесплатно можно добавить в свою библиотеку игр.
Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу Bioshock: The Collection.
Сборник включает в себя BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered и BioShock Infinite: The Complete Edition.
Чтобы забрать игру из России, нужно установить подходящий VPN (бесплатный seed4me подойдет) и сменить регион учётной записи Epic Games, например, на Казахстан.
Ранее на раздаче был Borderlands 3. В данный момент проходит вторая неделя мегараспродажи в EGS.
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