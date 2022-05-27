Как сообщают "Риа новости", Энтони Блинкен надеется на мирное разрешение всех споров между Китаем и Тайванем. Причем данные заявления были неоднократно озвучены с 2021 года разными официальными лицами администрации президента, что идет вразрез с мнением Джо Байдена про военное урегулирование конфликта.
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"США не поддерживают независимости Тайваня, рассчитывают на мирное разрешение его споров с Пекином" - Блинкен
Вместе с этим он подтвердил, что поставки оружия для возможностей самообороны будут продолжаться и дальше. Также, Вашингтон будет следить за "любым применением силы или иных форм принуждения", которые могут поставить под угрозу безопасность, "социальную или экономическую систему Тайваня", предупредил госсекретарь. Планы по поводу экономического сотрудничества и экспорта\импорта высокотехнологичной продукции будут реализовываться и наращиваться.
Подводя итог, госсекретарь отметил, что США будут в любом случае поддерживать дипломатические связи с Китайской Народной Республикой, так как нельзя допустить возникновения любых вооруженных конфликтов в Тайваньском проливе.