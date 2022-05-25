Ситуация с послаблениями процентов валютной выручки никак не повлияли на ситуацию

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

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Вчерв понизился норматив на обязательную продажу выручки для экспортеров - до 50%

Казалось бы, это должно вылиться в ослабление национальной валюты, но опять что-то пошло не так. В условиях недостаточного спроса на валюту эти послабления будут иметь небольшой эффект. Импорт уже находится на уровнях 2020 года.

Если будут выстроены новые логистические цепочки и инструменты обхода ограничений, то спрос на валюту должен расти. Как и его курс.

Большинство аналитиков прогнозирует ещё более сильное укрепление рубля. Впрочем, на снижение цен в магазинах это не повлияет или повлияет незначительно.

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