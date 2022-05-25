Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Ситуация с послаблениями процентов валютной выручки никак не повлияли на ситуацию
анонсы и реклама
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

реклама

Вчерв понизился норматив на обязательную продажу выручки для экспортеров - до 50%

Казалось бы, это должно вылиться в ослабление национальной валюты, но опять что-то пошло не так. В условиях недостаточного спроса на валюту эти послабления будут иметь небольшой эффект. Импорт уже находится на уровнях 2020 года.

Если будут выстроены новые логистические цепочки и инструменты обхода ограничений, то спрос на валюту должен расти. Как и его курс.  

Большинство аналитиков прогнозирует ещё более сильное укрепление рубля. Впрочем, на снижение цен в магазинах это не повлияет или повлияет незначительно.

анонсы и реклама
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#рубль #доллар #курсы
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

В отечественных ритейлерах стали доступнее самые топовые видеокарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
20
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
4
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
10
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
76
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
6
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
ЦБ "Интерфаксу": мы не продавали валюту, чтобы искусственно сдерживать курс рубля
16
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Результаты в Blender нового AMD Ryzen 7000 вызывают вопросы
10
Байден пригрозил Китаю "военным ответом" при угрозе Тайваню
46

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
10
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
106
Несколько способов заработка в интернете в 2022
14
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
21
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
14
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
15
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
16
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
7

Сейчас обсуждают

Dart Wader
11:11
Заглот как всегда в своем репертуаре, статья ни о чем...
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
Александр Скотников
11:09
Это просто сблёв лишайной псины.
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
Александр Скотников
11:06
Это местный жирнич, не отвечай на его комменты.
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Александр Скотников
11:03
Сам хавай полуживое устаревшее говно.
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Николай Врублевский
11:02
Просто ритейл не будет скидывать цену, особенно если товар завозился когда бакс был 80-100. Будьте реалистами. Никто никогда не торгует себе в убыток.
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
LorDex
11:02
Не плохой обзор, только не хватает теста "передняя стенка с АИО на ВЫДУВ". Да, глухие стенки современных корпусов это лютое зло. 5 раз пожалел что купил такой, в итоге пришлось собирать себе кастом с...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Николай Врублевский
11:01
У меня есть 2 вида кастома - активный( на Airplex EVO 1080 + 9х120) и пассивный ( на основе Zalman Reserator V1). Даже такие дешевые вентили, как Gelid Silent могут быть очень тихими (если настроить ч...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
SMA
11:01
Плохо что верхнюю разборную секцию и на морде сетку убрали
Fractal Design представила RGB и Lite варианты корпуса Meshify 2
Sheshenbek
10:58
Обидно конечно немного, покупал процессор за 11.800, пока доехал уже 9.5 стоит. Ну ничего зато я сейчас нагибаю в fortnite в данную минуту
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Lurker-beta
10:58
Думаю имелось ввиду сколько электричества приходит по 4\8 пин питанию цп.
Разгона нет: AMD пояснила, как процессор серии Ryzen 7000 достиг 5.5 ГГц во время демонстрации возможностей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем