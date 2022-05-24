Ретейлеры начали оптимизацию работы магазинов, закрывая торговые точки

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По информации издания «Коммерсантъ», торговая сеть re:Store, находящаяся в составе Inventive Retail Group (IRG), на время закрывает 8 торговых точек, где реализовывалась техника Apple в столице, 4 — в Санкт-Петербурге и по точке в Казани, Краснодаре, Челябинске и других городах (сеть насчитывает 87 магазинов). IRG перестраивает логистику, чтобы за 3 месяца временного закрытия решить все вопросы. Окончательно закроют только те точки, где не получилось договориться по поводу аренды. Также, возможно использование параллельного импорта, но информация официально ещё не подтверждена.

Сеть iPort, которая в основном реализовывала только технику Apple, также начала закрывать свои точки - четыре в Санкт-Петербурге из имеющихся 28 магазинов по всей России.

Также, по информации «Коммерсанта», основные причины - понижение спроса на технику Apple при одновременном повышении дефицита, ведь в объемах, которые были ранее, вести реализацию продуктов Apple уже невозможно. В апреле по исследованиям рынка, сокращение составило 30 % по сравнению с апрелем 2021 года. Примечательно, что Apple по объемам реализации не вошла в топ-3 среди всех участников по объемам реализации. Первое место занимает Samsung, на втором месте всё также Xiaomi, на третьем месте новичок - Realme, дочерний бренд BBK, который показал ощутимый рост.

Кроме того, сеть re:Store свернула свою деятельность после введения санкций , но это продлилось недолго и сеть снова возобновила работу.

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Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что в случае запуска параллельного импорта в re:Store и iPort, можно будет забыть о полноценном возвращении Apple в Россию в том объеме, который был ранее.