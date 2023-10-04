Обнаружена новая контактная система в которой звезды настолько близки, что их поверхности касаются друг друга. Их открытие помогает ученым понять как формируются внесолнечные планеты и поведение звезд карликов.

Геометрическая структура V0610 Virgo (Вирго) изображенная с холодными пятнами на более горячих элементах. Автор: arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14369

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Астрономы с проекта Двойных Систем Юга и Севера (BSN) провели фотометрические наблюдения удалённой двойной звезды известной как V0610 Virgo (Вирго). Результат наблюдательной операции, опубликованные 23 сентября в научной работе на сервере arXiv, показывают что V0610 Virgo (Вирго) является двойной контактной системой с низкой массой.

Двойные звезды типа W Большой Медведицы или W UMa (EWs) - это затменные двойные звезды с коротким периодом вращения (меньше одного дня) и постоянным изменением света на протяжении цикла. Также известные как "двойные контактные", учитывая что эти системы состоят из двух карликовых звезд с подобными температурами и светимостью, разделяя схожий состав материалов и поэтому контактирующих друг с другом. В целом исследования контактных двойных звезд в принципе могли бы открыть множество деталей о развитии звезд.

Находясь в 1560 световых лет от Земли, V0610 Virgo (Вирго) является EW 1 с видимой звездной величиной в 13.3 mag. Хотя об этой системе известно немного, предыдущие наблюдения показали, что она имеет период вращения приблизительно в восемь часов.

Команда астрономов под руководством Айлара Ализадесабега (Ailar Alizadehsabegh) из BSN, решили провести фотометрические наблюдения V0610 Virgo (Вирго), используя Шмидт-Ньютоновский 254мм/1,016мм телескоп с камерой G2-8300 CCD, в частной обсерватории в Чешской Республике. Полученные данные позволили им получить больше понимания свойств этой двойной звезды.

"Фотометрические данные были использованы для выполнения первого анализа кривой света двойной звезды V0610 Virgo (Вирго). Мы извлекли минимумы из наших наблюдений и выбранной литературы, количество которой было невелико," написали ученые в статье.

Наблюдения нашли что V0610 Virgo (Вирго) состоит из двух звезд похожих в размере и массе, с эффективной температурой в 5811 и 5440 К, разделённых друг от друга в 1,9 Солнечных радиусов.

Самая горячая звезда (спектрального класса G3) имеет радиус примерно в 0,735 Солнечных радиусов и её масса составляет 0,4 Солнечных масс.

Самая холодная звезда (спектрального класса G8) имеет радиус приблизительно в 0,741 Солнечных радиусов, в то время как её масса оценивается в 0,399 Солнечных масс.

Поэтому, основываясь на этих результатах, астрономы классифицировали V0610 Virgo (Вирго) как контактную двойную систему низкой массы (LMCB), с коэффициентом массы в 0,998. Система имеет коэффициент заполнения в 0,085 и наклон в 70,65 градусов. Светимости самой горячей и самой холодной звезды были установлены в 0,55 и 0,43 Солнечных светимостей, соответственно.

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Исследования также обнаружили что динамический ряд периода вращения в V0610 Virgo (Вирго) идет на спад, что характерно для LMCB систем. Они отметили, что такие двойные звезды, обычно образуют диск, создавая условия для формирования планет с возрастом значительно меньше чем возраст самих звезд. Поэтому, авторами статьи было предложено дальнейшее наблюдение V0610 Virgo (Вирго), для определения могла ли бы или нет эта система быть потенциальным местом для рождения внесолнечных планет.