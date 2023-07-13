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Телескоп James Webb позволяет увидеть галактику, сформировавшуюся 13,4 млрд лет назад
Для визуализации используются данные исследования ранней космической эволюции (CEERS), в рамках которого проводится поиск самых ранних галактик на больших участках неба.

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Одной из удивительных особенностей космического телескопа "Джеймс Уэбб" является уровень детализации очень далеких объектов, однако при больших расстояниях трудно представить, что это значит. Новая визуализация дает представление о том, насколько детальными являются данные телескопа, показывая, как можно начать с потрясающего вида тысяч галактик и приближать их все больше и больше, пока не достигнешь всего одной.

Это означает, что необходимы не только изображения больших областей, но и данные по каждой отдельной галактике для поиска больших красных смещений, которые указывают на очень далекую (а значит, очень старую) галактику. На визуализации показана небольшая часть области, называемой Расширенной полосой Грофа, которая содержит в общей сложности более 100 000 галактик.

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Галактика, к которой приближается визуализация, называется галактикой Мейзи, возникшей всего через 390 млн. лет после Большого взрыва и названной в честь дочери одного из исследователей.

"Эта обсерватория просто открывает для нас весь этот период времени для изучения", - сказала в своем заявлении одна из исследовательниц исследования, Ребекка Ларсон (Rebecca Larson) из Рочестерского технологического института. "Раньше мы не могли изучать галактики, подобные галактике Мейзи, потому что не могли их увидеть. Теперь же мы не только можем обнаружить их на снимках, но и узнать, из чего они состоят и отличаются ли они от галактик, которые мы видим вблизи".

Один из открытых вопросов касается формирования ранних галактик, поскольку исследования с помощью Webb показали, что ранние галактики больше и ярче, чем ожидалось.

"Это наблюдение превзошло все наши ожидания. Количество галактик, которые мы находим в ранней Вселенной, превосходит все прогнозы", - сказал исследователь Стивен Финкельштейн (Steven Finkelstein) из Техасского университета в Остине.

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По словам Финкельштейна, будущие исследования могут помочь решить эти открытые вопросы: "Образуется ли в этих галактиках больше звезд, чем ожидалось? Являются ли образующиеся в них звезды более массивными, чем мы ожидаем? Эти данные дали нам информацию, позволяющую задать эти вопросы. Теперь нам нужно больше данных, чтобы получить ответы на эти вопросы".

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#космос #галактика #james webb #james webb space telescope #галактика мейзи
Источник: youtu.be
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