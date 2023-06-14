Любопытно, что компания использует щупальца осьминога для рекламы Nothing Phone 2, своего первого смартфона, который будет первостепенно запущен в США.

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Производитель смартфонов Nothing планирует провести мероприятие по запуску второго поколения своего продукта 11 июля.

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Сегодня компания разослала по электронной почте сообщение о мероприятии, которое будет транслироваться через сайт Nothing.tech в 11 часов утра по восточному времени/8 часов утра по тихоокеанскому времени.

Интересно, что для рекламы предстоящего события Nothing использует изображение щупалец осьминога. "Перейдите на светлую сторону", - добавляется в электронном письме.

Мы предполагаем, что Nothing Phone 2 сможет менять цвет; некоторые виды осьминогов делают то же самое в качестве маскировки. Напротив, Nothing может использовать функцию изменения цвета, чтобы помочь телефону выделиться.

Предыдущий продукт компании, Phone 1, содержал светодиодную подсветку на задней панели. Так называемый интерфейс "Glyph" может загораться при получении уведомления или звонка, а также может быть настроен на различные узоры. Однако светодиодная подсветка была ограничена только одним цветом: белым. Возможно, компания Nothing разработала телефон второго поколения, чтобы он излучал целый ряд цветов, предоставляя владельцам множество вариантов конфигурации.

Второе поколение продукта также ознаменует официальный выход Nothing на рынок США, когда Nothing Phone 1 был официально представлен только в Европе и Индии по цене около 500 долларов.

Основатель Nothing Карл Пей заявил, что телефон второго поколения будет "премиальным" шагом вперед по сравнению с предыдущей моделью. Но в нем будет использоваться немного более старый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а не чип Gen 2. Пей надеется, что телефон встряхнет рынок США, предложив альтернативу iPhone от Apple.





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P.S также если эта новость соберёт достаточно просмотров, я выпущу уже полный обзор на смартфон, т.к полные технические технические характеристики я уже знаю.