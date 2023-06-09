Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
KsinTexH За пост начислено вознаграждение
Новый инструмент WordPress AI может писать целые посты в блоге за вас
Jetpack AI Assistant использует большие языковые модели от разработчика ChatGPT - OpenAI.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

WordPress внедряет технологию, подобную ChatGPT, в инструмент с искусственным интеллектом, который может писать целые посты в блоге за вас. 

реклама

Jetpack Assistant AI - это экспериментальная функция, которую пользователи могут опробовать уже сегодня. Разработчик WordPress компания Automattic говорит, что технология основана на больших языковых моделях от разработчика ChatGPT компании OpenAI. 

Таким образом, пользователи могут ожидать результатов, аналогичных популярной программе чат-ботов, только теперь они могут получить доступ к технологии ИИ непосредственно из редактора WordPress. Jetpack Assistant обещает ускорить весь процесс написания блога с нескольких часов до нескольких секунд. 

"Просто задайте вопрос и наблюдайте, как Jetpack AI Assistant создает убедительные посты в блоге, подробные страницы, структурированные списки и исчерпывающие таблицы - все это настраивается в соответствии с вашими уникальными требованиями", - говорится в сообщении WordPress в блоге.

Например, в одном из демонстрационных роликов показано, как инструмент примерно за восемь секунд готовит пост в блоге, посвященный обязательным для посещения туристическим направлениям Токио, снабженный жирными пунктами и курсом обмена японской йены на доллар США, хотя любопытно, что Jetpack предлагает старый курс обмена, датированный 2021 годом. Вероятно, это связано с тем, что новейшая модель ИИ OpenAI, GPT-4, была обучена только на данных до сентября 2021 года.

Сможет ли Jetpack Assistant написать качественный текст - это уже другой вопрос. ChatGPT от OpenAI все еще может "галлюцинировать" ложную информацию и иногда писать эссе, которые могут быть многословными или безвкусными. Поэтому вы, вероятно, захотите проверить все, что пишет Jetpack Assistant, прежде чем публиковать это в открытом доступе.

Несмотря на потенциальные ограничения, Automattic утверждает, что инструмент все же может сделать написание статей на WordPress эффективным и увлекательным. Другая функция может изменить весь пост в блоге, чтобы он соответствовал другому тону, будь то "провокационный", "официальный" или "юмористический".

Кроме того, JetPack Assistant может переводить сообщения вашего блога на 12 различных языков, обещая при этом превосходную коррекцию орфографии и грамматики. "И это только начало! Мы работаем над расширением возможностей Jetpack AI Assistant, так что следите за новостями и ждите еще больше интересных функций в ближайшие недели", - говорится в сообщении блог-платформы.   

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Automattic предлагает Jetpack Assistant AI за 10 долларов в месяц. Но первые 20 подсказок с помощью этого инструмента будут бесплатными. "Чтобы начать работу, просто добавьте блок AI Assistant на любую страницу или пост (WordPress). 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#chatgpt #openai #wordpress #chat gpt #open ai #openai gpt-4 #openai gpt #wordpress ai
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
ChatGPT не прошел главный медицинский экзамен в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
13
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
29
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
7
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
3
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
26
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
14
Касперский рассказал о шпионе Триангуляция для iPhone, а Apple отрицает слежку за россиянами
+
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
+
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
5
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
3
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
В Киеве продолжают отрицать, что контрнаступление ВСУ началось
5
Российский спецназ сумел заполучить крошечный беспилотник "Black Hornet" в Новой Таволжанке
3
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
2
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
20
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
5
Страшная сказка про Голливуд
4
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
11
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
28

Сейчас обсуждают

Алексей Каверин
16:17
Так дед у зели с рук ест. Естественно он будет гавкать только в одну сторону.
Доктор Комаровский: Разрушение Каховской ГЭС грозит Одессе вспышками холеры и брюшного тифа
DooC
16:16
скажим так ты просто не смог взять карту по круче хай сиг мента от AMD или Nvidia так как почки кончились у тебя
Прививка Radeon'ом, или можно ли взбодрить mini-ITX плату от VIA дискретной видеокартой Radeon 7000
DooC
16:14
а почему не 3dfx voodoo 2,ну или GF2 mx 440,ну или GF5200 а можно вообще GF430/520/610 у же под PCI шину,какие то странные эксперименты,при том Via CPU очень медленный по сравнению с тем же P3,ля игр ...
Прививка Radeon'ом, или можно ли взбодрить mini-ITX плату от VIA дискретной видеокартой Radeon 7000
Felsher-ban24 02 2022
16:14
На северах вахтовики и больше зарабатывают. Они не знают что 200-300т в мес. - это много.)) Раньше надо было богатства предрекать увгн Белоусов!)) Афтар учи историю, ни один честный военный не вернул...
Экономист ЦМАКП Белоусов предрек появление молодых богатых в России из-за выплат за СВО
Winssy
16:14
Скоро выложу, прохожу начало.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
si-cat
16:14
До какого "тла"? Типа всё расплавилось в комок? Лео даже по ходовке ни с чем, имеющимся у бандерлогов, нельзя перепутать :))
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
kitava
16:13
Комбайны выехали на поле. Надо быстрее убирать урожай пока зерновую сделку не отменили.
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
RandomXP
16:13
Снизьте цены в 2 раза на мидл сегмент и в 2.5 раза на топы - и получите нормальный спрос. Причем так произойдет, просто сейчас настоящее криптопохмелье, когда жадность не дает принимать разумных решен...
Геймеры перестали покупать видеокарты – в последний раз спрос был таким низким 18 лет назад
Олег Соловей
16:11
Путинские мультики , из серии *Киев за три дня *, арлекины.
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
Владимир Дранников
16:07
Туда им и дорога
ВС РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами по складам боеприпасов и военной техники ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем