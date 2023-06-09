Jetpack AI Assistant использует большие языковые модели от разработчика ChatGPT - OpenAI.

WordPress внедряет технологию, подобную ChatGPT, в инструмент с искусственным интеллектом, который может писать целые посты в блоге за вас.

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Jetpack Assistant AI - это экспериментальная функция, которую пользователи могут опробовать уже сегодня. Разработчик WordPress компания Automattic говорит, что технология основана на больших языковых моделях от разработчика ChatGPT компании OpenAI.

Таким образом, пользователи могут ожидать результатов, аналогичных популярной программе чат-ботов, только теперь они могут получить доступ к технологии ИИ непосредственно из редактора WordPress. Jetpack Assistant обещает ускорить весь процесс написания блога с нескольких часов до нескольких секунд.

"Просто задайте вопрос и наблюдайте, как Jetpack AI Assistant создает убедительные посты в блоге, подробные страницы, структурированные списки и исчерпывающие таблицы - все это настраивается в соответствии с вашими уникальными требованиями", - говорится в сообщении WordPress в блоге.

Например, в одном из демонстрационных роликов показано, как инструмент примерно за восемь секунд готовит пост в блоге, посвященный обязательным для посещения туристическим направлениям Токио, снабженный жирными пунктами и курсом обмена японской йены на доллар США, хотя любопытно, что Jetpack предлагает старый курс обмена, датированный 2021 годом. Вероятно, это связано с тем, что новейшая модель ИИ OpenAI, GPT-4, была обучена только на данных до сентября 2021 года.

Сможет ли Jetpack Assistant написать качественный текст - это уже другой вопрос. ChatGPT от OpenAI все еще может "галлюцинировать" ложную информацию и иногда писать эссе, которые могут быть многословными или безвкусными. Поэтому вы, вероятно, захотите проверить все, что пишет Jetpack Assistant, прежде чем публиковать это в открытом доступе.

Несмотря на потенциальные ограничения, Automattic утверждает, что инструмент все же может сделать написание статей на WordPress эффективным и увлекательным. Другая функция может изменить весь пост в блоге, чтобы он соответствовал другому тону, будь то "провокационный", "официальный" или "юмористический".

Кроме того, JetPack Assistant может переводить сообщения вашего блога на 12 различных языков, обещая при этом превосходную коррекцию орфографии и грамматики. "И это только начало! Мы работаем над расширением возможностей Jetpack AI Assistant, так что следите за новостями и ждите еще больше интересных функций в ближайшие недели", - говорится в сообщении блог-платформы.

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Automattic предлагает Jetpack Assistant AI за 10 долларов в месяц. Но первые 20 подсказок с помощью этого инструмента будут бесплатными. "Чтобы начать работу, просто добавьте блок AI Assistant на любую страницу или пост (WordPress).