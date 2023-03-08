В этой новости я опишу проблему, с которой могли столкнуться люди, которые в первый же день обновили драйвера Nvidia.

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Последний графический драйвер Nvidia вышел с неприятным побочным эффектом - он снижал нагрузку на процессор. Хуже всего-то, что единственным способом устранить эту проблему навсегда был возврат к более старой версии драйвера.

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К счастью, проблема оказалась недолговечной, поскольку Nvidia только что выпустила исправление.

Если вы склонны устанавливать новые драйверы сразу же после их выхода, возможно, вы получили неприятный сюрприз в комплекте с драйвером Nvidia 531.18. В нем была ошибка, из-за которой Nvidia Container занимал от 10% до 15% загрузки процессора.

Ошибка, которая, похоже, затронула каждый из лучших графических процессоров Nvidia, возникала при запуске игры и последующем выходе из нее. Даже если игра больше не запускалась, Nvidia Container продолжал потреблять ресурсы процессора. Для устранения ошибки существовало только три способа: откат драйвера, перезагрузка компьютера или принудительное завершение работы Nvidia Container после каждой игровой сессии.

Компания Nvidia быстро признала наличие проблемы, но не дала никаких обещаний относительно сроков появления исправления. Теперь пришло время обновить драйверы до последней версии (531.26) от Nvidia.

Как сообщается на официальном сайте Nvidia, исправление решает проблему, когда Nvidia Container перегружает ресурсы процессора, а также устраняет проблему со случайными проверками ошибок на ноутбуках. Если вы хотите получить последнюю (теперь уже функциональную) версию драйвера, перейдите на страницу поддержки Nvidia, чтобы загрузить исправление для Windows 10 и Windows 11.

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Загрузка драйверов в первый день - это всегда немного обоюдоострый меч. Не так давно конфликт между драйверами Nvidia и новым обновлением Discord привел к тому, что популярное приложение замедлило работу видеокарт Nvidia. Воздержание от немедленного обновления обычно помогает пользователям избежать подобных проблем, но также не стоит слишком долго ждать установки новых драйверов.