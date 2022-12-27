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Samsung S23 Ultra получит 200Mp камеру и заметное улучшение качества снимков при слабой освещенности
В сегодняшней статье я расскажу о флагмане Samsung, который начнётся продаваться в феврале следующего года
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До анонса Samsung серии Galaxy S23 осталось около двух месяцев (по крайней мере, если история свидетельствует об этом). До сих пор было изрядное количество утечек в отношении новых устройств, с их дизайном и внутренними элементами, всплывающими на поверхность более чем одним способом. Последняя утечка связана с Galaxy S23 Ultra, который прошел через регулирующий орган Китая TENAA и, как следствие, раскрыл свои характеристики.


Мы уже знали большую часть того, что показывает список — 6,8-дюймовый дисплей Quad HD +, до 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, 5G, сканер отпечатков пальцев. Наиболее важным подтверждением является использование Samsung основной камеры на 200 МП, что станет огромным шагом вперед по сравнению с уже массивной 108-мегапиксельной камерой на S22 Ultra. Ходят слухи, что камера предложит самый большой скачок в производительности, который когда-либо видела линейка Samsung Galaxy, со значительными улучшениями при слабом освещении. Наряду с ним будет 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 10-мегапиксельная телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и второй 10-мегапиксельный перископический телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом.


Список также намекает на доработанный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Говорят, что S23 Ultra поставляется с восьмиядерным чипсетом с самым быстрым ядром с тактовой частотой 3,36 ГГц, двумя ядрами с тактовой частотой 2,8 ГГц и общим пределом 2 ГГц для всех остальных ядер. В целом это соответствует официальным спецификациям 8 Gen 2, но в данном случае он, похоже, разогнан, поскольку Qualcomm изначально заявила, что чип может достигать 3,2 ГГц. Нам придется дождаться объявления Samsung, чтобы разобраться, правда ли это.


По данным TENAA, S23 Ultra также будет поставляться с большой батареей емкостью 4855 мАч и весить около 233 граммов. Это немного легче, чем iPhone 14 Pro Max, который весит 240 граммов, и немного тяжелее, чем 229-граммовый S22 Ultra.


Ожидается, что S23 Ultra будет запущен в феврале вместе с остальной частью семейства S23.
А что вы думаете о скоро вышедшем флагмане пишите в комментариях!
Более подробно с этим телефоном вы можете ознакомиться в прикреплённым видео. 

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