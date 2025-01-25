Компания OpenAI объявила о выпуске своего инструмента "AI agent" под названием Operator в качестве предварительной исследовательской версии в четверг, но запуск не обошелся без заминок.

Бренд искусственного интеллекта продемонстрировал возможности нового инструмента в онлайн-демонстрации, объяснив, что Operator - это "AI agent", использующий компьютер (CUA), основанный на модели GPT-4o, которая позволяет выполнять мультимодальные функции, например, искать информацию в Интернете и понимать аргументацию результатов поиска.

Однако те, кто успел протестировать инструмент, отмечают такие недостатки, как медленная реакция по сравнению с демо-версиями и неподходящий ответ, схож со стандартным чатботом ChatGPT, сообщает Quartz.

Кроме того, Bezingza сообщила, что жалобы некоторых пользователей X привлекли внимание генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. По данным издания, один из пользователей X поделился на платформе проблемами взаимодействия Operator с новостным сайтом. Как сообщается, генеральный директор ответил на это, пообещав быстро исправить проблему. Однако то, что испытал пользователь, потенциально может быть большой проблемой для пользователей.

В то время как многие восхищены возможностями Operator, показанными в демонстрационном ролике OpenAI, цена остается серьезным сдерживающим фактором для экспериментов с "AI agent". Инструмент доступен в рамках тарифного плана OpenAI ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц, что делает его эксклюзивным.

Автор BGR Крис Смит отметил, что является подписчиком ChatGPT Plus, но сказал, что не может оправдать оплату 200 долларов в месяц за доступ к инструменту Operator. Однако ожидается, что OpenAI в какой-то момент добавит Operator на уровни ChatGPT Plus, Team и Enterprise.

Одна из самых больших претензий пользователей заключается в том, что Operator в настоящее время доступен только в США. Европейские пользователи выразили недовольство тем, что не могут получить доступ к этому инструменту.

ComputerWorld также отметил, что "AI agent" в целом потенциально может создавать риски безопасности, например, использовать автоматизированные экосистемы для запуска атак на трафик или обхода CAPTCHA-кодов. Хотя OpenAI настаивает на том, что у нее есть блокировка безопасности "Оператора", издание пообщалось с исследователями, которые отметили, что технология может вступить в конфликт с поисковыми системами, такими как Google, которые имеют свои собственные стратегии обработки данных для своих целей.