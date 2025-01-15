Судя по новым утечкам, iPhone 17 Air может быть очень тонким

iPhone 17 Air может быть очень тонким - 5,5 мм, согласно новому докладу Минг-Чи Куо. Марк Гурман подтверждает эту теорию в своей рассылке «Power On!», заявляя, что iPhone 17 Air - это шаг к тому, чтобы сделать корпус настолько тонким, насколько это возможно. На данный момент iPhone 6 удерживает рекорд самой тонкой модели Apple - 6,9 мм, так что iPhone 17 Air станет серьезным уменьшением размера.

Для справки, предстоящий Samsung Galaxy S25 Slim, по слухам, будет иметь размер между 6 и 6,9 мм. Если это так, то iPhone 17 Air будет значительно тоньше, чем Slim - или любая другая модель в линейке Samsung. S25 Ultra, по слухам, будет иметь толщину 8,2 мм, а S25 и S25 Plus - 7,2 мм.

О iPhone 17 Air уже известно довольно много, в том числе и то, что в нем будет дисплей с частотой 120 Гц. Куо также заявил, что в iPhone 17 Air будет отсутствовать физический лоток для SIM-карт, вместо этого он будет использовать eSIM во всех моделях. Китай в настоящее время не поддерживает технологию eSIM, говорит Куо, так что этот выбор дизайна может означать, что iPhone 17 Air не будет продаваться на китайском рынке.

Аналитик считает, что новое дополнение к линейке, скорее всего, не будет иметь большого влияния на продажи из-за его слабых компонентов и ожидаемой более высокой цены; на самом деле, Куо считает, что поставки iPhone упадут на целых 10% ниже ожиданий в следующем году.

iPhone 17 Air станет первым крупным изменением дизайна Apple за долгое время, по крайней мере, в отношении основного корпуса телефона. Обещание, что это будет самый тонкий iPhone из когда-либо созданных, заставляет с любопытством ждать, пока Apple сделает официальный анонс.