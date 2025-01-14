Производитель полупроводников Nvidia готовится стать одним из основных поставщиков чипов для компьютеров с искусственным интеллектом в 2025 году, а предстоящая система на чипе (SoC) будет представлена в ноутбуке Lenovo, который может быть анонсирован в середине года.

Компания впервые вышла на рынок процессоров с Project Digits, настольным ПК, на котором можно локально запускать ChatGPT. Но, возможно, в скором времени она выйдет и на более ориентированные на потребителя рынки.

В то время как несколько поставщиков чипов, включая AMD, Intel и Qualcomm, охотно сотрудничают с аппаратными брендами для разработки ПК с искусственным интеллектом, недавние утечки указывают на то, что Nvidia готовит чип на базе архитектуры Blackwell, который может превзойти конкурентов - и это может произойти уже скоро.

Ресурс Walking Cat обнаружил, что Lenovo, возможно, использует чип Nvidia с обновленной схемой наименования для своих ноутбуков Yoga 2-в-1 16 2025. Утечка показала чип Nvidia N1x, связанный с устройством и должностными инструкциями Lenovo. Кроме того, Хоанг Ань Фу подкрепил это утверждение, сообщив, что чип основан на архитектуре Blackwell и может быть анонсирован в рамках выставки Computex 2025. Это соответствует примерно концу мая.

По мнению Videocardz, схема наименования N может заимствоваться у Lenovo, которая берет первую букву у каждого из своих партнеров-компонентов и включает ее в собственную последовательность названий. Продукт Yoga под управлением AMD становится Yoga a, Yoga под управлением Intel - Yoga i, Yoga под управлением Qualcomm - Yoga q. Аналогично, Yoga под управлением Nvidia будет Yoga n.

Кроме того, по словам Фу, возможно появление нескольких уровней чипов: высококлассного N1x и среднего N1. Они также отметили, что архитектура Blackwell Architecture будет поддерживать от 180 до 200 тера операций в секунду (TOPS) мощности нейронных процессоров, что в четыре раза мощнее, чем у топовых чипов, представленных на рынке. Также ожидается, что Nvidia будет сотрудничать с MediaTek и использовать 3-нм техпроцесс TSMC для разработки SoC.

Несмотря на утечку информации, Videocardz отмечает, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил на сессии вопросов и ответов во время выставки CES, что никакой информации о сроках запуска нет.