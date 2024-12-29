В очередной раз появился слух о том, что компания отказывается от Qualcomm и вместо этого использует собственный чип Exynos в новом телефоне, который, как ожидается, будет запущен где-то следующим летом.

По данным The Elec, Galaxy Z Flip 7 будет оснащен чипом Samsung Exynos 2500. Исторически сложилось так, что в каждой модели Galaxy Z Flip использовался чипсет Qualcomm Snapdragon. Эта информация согласуется с более ранними новостями, появившимися в этом месяце. Как и предыдущие новости, эта информация, по слухам, исходит от высокопоставленного чиновника Samsung.

Ожидается, что Samsung запустит серию Galaxy S25 в следующем месяце, включая модели Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Эти устройства, скорее всего, будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite. В предыдущие годы чип в этих телефонах также использовался в последних моделях Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold. Однако перенос ожидается только в Galaxy Z Fold 7 в 2025 году.

Пока неизвестно, насколько мощным будет чип Samsung Exynos 2500. Однако ожидается, что он будет производиться по 3-нм техпроцессу - как и Snapdragon 8 Elite.

Помимо нового чипсета, Galaxy Z Flip 7, скорее всего, получит более крупный дисплей, чем его предшественник, Galaxy Z Flip 6. Ожидается, что новая модель будет оснащена 6,85-дюймовым складным дисплеем и 4-дюймовым дисплеем на крышке. Galaxy Z Flip 6 имеет 6,7-дюймовый основной дисплей и 3,4-дюймовый дисплей обложки.