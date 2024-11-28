Идея складного iPhone циркулирует в Сети уже довольно давно, и, по многим оценкам, его появление намечено на 2026 год. Apple подала множество патентов, которые указывают на концепцию складного устройства, но не было ничего, что бы свидетельствовало о том, что это проект в разработке, а не просто исследовательский зонд. Теперь, судя по новой информации из достоверного источника, ситуация может измениться.

По данным Yeux1122, компания Apple недавно начала «официальный процесс разработки с производителями дисплеев». По словам иинсайдера, источником этой информации является неназванный человек в цепочке поставок.

Jukanlosreve, еще один известный информатор по утечкам, сообщил новость англоязычной аудитории постом на X.

Итак, что это значит для iPhone? Для разработки новых технологий требуется время, но сообщение Yeux1122 (если оно соответствует действительности) указывает на то, что Apple, скорее всего, достигла соглашения с производителями, чтобы начать производство складных дисплеев, которые понадобятся для выпуска нового iPhone.

Предположим, что новость достоверна и сроки верны. Маловероятно, что Apple будет иметь складные версии iPhone, готовые пойти в срок до 2025, так что получается, скорее всего складной iPhone будет выпущен к 2026 году.

Что касается того, какую именно форму может принять этот телефон, некоторые окрестили его iPhone Flip, но есть вероятность, что он будет больше похож на Samsung Galaxy Z Fold.

Фанаты давно мечтали о складном iPhone. В 2022 году они создали свою собственную теоретическую версию устройства, которая выглядела довольно потрясающе.

По словам Yeux1122, такое развитие событий может означать ускорение сроков для Samsung. Если Apple выпустит или начнет намекать на складной iPhone, Samsung может запустить новую линейку FE и другие устройства раньше, чем ожидалось.