Apple, как ожидается, останется лидером по прибыли, ведь средняя цена iPhone превышает 1000 долларов. Для сравнения, средняя цена телефонов на базе Android составляет 295 долларов.
Повышение спроса на смартфоны объясняется коронавирусом и ростом продаж в регионах с более низким уровнем проникновения смартфонов, а не появлением инструментов искусственного интеллекта. ИИ, являющийся важной темой для таких компаний, как Apple, Samsung и Google, пока не произвел впечатления на потребителей.
Что касается ИИ, то Набила Попал из IDC объясняет: «Необходимы дополнительные инвестиции, чтобы повысить осведомленность потребителей и внедрить „обязательную“ функцию, которая приведет их в магазин и создаст тот цикл покупок, которого компании так ждут».
IDC прогнозирует минимальный рост в ближайшие годы. Это связано с различными факторами, в том числе с тем, что потребители дольше хранят свои устройства и насыщают рынок в развитых странах. Кроме того, рост вторичного рынка подержанных устройств предлагает многим экономически выгодную альтернативу. Будущий рост, вероятно, будет зависеть от развивающихся экономик и технологических достижений, таких как складные телефоны и связь 5G.
Будет интересно посмотреть, как будут развиваться продажи Apple iPhone теперь, когда Apple Intelligence постепенно интегрируется в новые модели. Анонсированный в июне, этот инструмент искусственного интеллекта внедряется поэтапно. Первый этап начался в октябре с выходом iOS 18.1. Ожидается, что дополнительные функции появятся к концу года с публичным релизом iOS 18.2, а затем последуют обновления в будущих версиях iOS 18 в 2025 году.
В настоящее время Apple Intelligence распространяется только на iPhone 15 Pro 2023 года и всю линейку iPhone 16, в которую входят iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Apple надеется, что это ограничение будет способствовать росту продаж среди пользователей старых моделей.