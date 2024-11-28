После двух лет спада продажи смартфонов, по прогнозам, сильно возрастут в 2024 году. Однако по данным IDC этот рост не распространяется на Apple, которая, как ожидается, увидит лишь скромный прирост по сравнению с прошлым годом.

Apple, как ожидается, останется лидером по прибыли, ведь средняя цена iPhone превышает 1000 долларов. Для сравнения, средняя цена телефонов на базе Android составляет 295 долларов.

Повышение спроса на смартфоны объясняется коронавирусом и ростом продаж в регионах с более низким уровнем проникновения смартфонов, а не появлением инструментов искусственного интеллекта. ИИ, являющийся важной темой для таких компаний, как Apple, Samsung и Google, пока не произвел впечатления на потребителей.

Что касается ИИ, то Набила Попал из IDC объясняет: «Необходимы дополнительные инвестиции, чтобы повысить осведомленность потребителей и внедрить „обязательную“ функцию, которая приведет их в магазин и создаст тот цикл покупок, которого компании так ждут».

IDC прогнозирует минимальный рост в ближайшие годы. Это связано с различными факторами, в том числе с тем, что потребители дольше хранят свои устройства и насыщают рынок в развитых странах. Кроме того, рост вторичного рынка подержанных устройств предлагает многим экономически выгодную альтернативу. Будущий рост, вероятно, будет зависеть от развивающихся экономик и технологических достижений, таких как складные телефоны и связь 5G.

Будет интересно посмотреть, как будут развиваться продажи Apple iPhone теперь, когда Apple Intelligence постепенно интегрируется в новые модели. Анонсированный в июне, этот инструмент искусственного интеллекта внедряется поэтапно. Первый этап начался в октябре с выходом iOS 18.1. Ожидается, что дополнительные функции появятся к концу года с публичным релизом iOS 18.2, а затем последуют обновления в будущих версиях iOS 18 в 2025 году.

В настоящее время Apple Intelligence распространяется только на iPhone 15 Pro 2023 года и всю линейку iPhone 16, в которую входят iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Apple надеется, что это ограничение будет способствовать росту продаж среди пользователей старых моделей.