Вчера компания Qualcomm провела свой ежегодный день инвестора, и вместе с ним пришла новость о том, что к 2029 году компания планирует продавать процессоры для ПК на сумму не менее 4 миллиардов долларов в год (через CNBC), что примерно соответствует объему продаж AMD в 2023 году.

Последние данные о прибыли AMD за весь год показали, что в последнем квартале компания получила 4,7 миллиарда долларов за продажи в «клиентском сегменте», который в основном включает в себя процессоры для ПК и не включает видеокарты для ПК и чипы для консолей.

По общему признанию, с тех пор AMD улучшила свои позиции, заработав 1,9 миллиарда долларов только в последнем квартале на продажах клиентских ПК. Но заявления Qualcomm поставили бы компанию в один ряд с AMD по продажам процессоров для клиентских ПК. Это было бы определенным достижением, учитывая, что Qualcomm практически с нуля начала работать на рынке ПК , когда выпустила Snapdragon X в начале этого года.

Intel, тем временем, сообщила о продажах своей «Группы клиентских вычислений» на сумму около 30 миллиардов долларов в 2023 году. Но сюда входят не только процессоры для ПК, но и чипы для материнских плат, сотовые модемы, контроллеры Wi-Fi и многое другое.

Можно предположить, что сумма в 4 миллиарда долларов от Qualcomm все же будет немного меньше, чем та, которую Intel сейчас получает от продаж только процессоров. Но как ни крути, Qualcomm рассчитывает продать очень большое количество своих процессоров для ПК к 2029 году. А это означает, что очень большое количество ПК на базе Arm, предположительно в основном ноутбуков, будет куплено реальными конечными пользователями.

На данный момент очень сложно сказать, насколько хорошо идут продажи ноутбуков с чипами Qualcomm Snapdragon X. Но один из ключевых вопросов заключается в том, приведет ли успех Qualcomm к увеличению рынка процессоров для ПК в целом, или это будет делом с нулевой суммой, отнимая продажи у Intel, AMD или, предположительно, у обеих компаний?

Скорее всего, в реальности будет и то, и другое. Но есть и другая загадка - будет ли Qualcomm вообще выпускать процессоры для ПК к 2029 году. Qualcomm и Arm в настоящее время сражаются в судах за право Qualcomm производить процессоры на основе наборов инструкций Arm.

Arm заявила, что намерена аннулировать лицензию Qualcomm на производство процессоров на базе Arm. Но подозреваю, что даже если Qualcomm проиграет судебное дело, результатом скорее всего станет увеличение лицензионных отчислений Arm, чем фактическое прекращение производства чипов Qualcomm.

Пока все это происходит, ходят слухи, что Nvidia планирует выйти на рынок процессоров для ПК, возможно, уже в конце 2025 года, со своими собственными чипами на базе Arm. Как это отразится на предполагаемых 4 миллиардах долларов ежегодных продаж процессоров для ПК от Qualcomm, пока неясно. Но если Qualcomm продает процессоры для ПК на 4 миллиарда долларов, а Nvidia - на миллиард долларов больше, то рынок точно будет переполнен.

А пока ожидаем, сможет ли кто-нибудь надежно и стабильно запускать компьютерные игры на процессоре Arm любого типа. И Apple, и Qualcomm доказали, что ядра Arm могут быть более чем конкурентоспособными с ядрами процессоров AMD и Intel x86 по производительности. Но совместимость с программным обеспечением и, в частности, поддержка игр остаются главным критерием.

Будет интересно посмотреть, начнут ли крупные издатели игр в ближайшее время выпускать нативные сборки Arm для своих последних игр. Если ПК-гейминг на Arm действительно будет на подъеме, поддержка игр будет иметь решающее значение.