iPhone SE 4 уже на подходе, но есть вопрос, который волнует всех, - когда именно выйдет новая модель.

Ранее информация указывала на запуск весной 2025 года. Теперь можно сузить этот срок до марта. iPhone SE 4 изменит представление о серии SE: вместо устаревшего бюджетного устройства последняя модель должна быть больше похожа на урезанную версию флагманов.

Анонс iPhone SE 4 может состояться уже в марте 2025 года, сообщает MacRumors. iPhone SE 3 был анонсирован в марте 2022 года, так что сроки укладываются в предыдущий график Apple. Пока Apple не сообщает, когда состоится официальное мероприятие, но весенний выход новых смартфонов данной линейки обычно проходит в марте или апреле.

Все, что известно об iPhone SE 4, представляет собой смесь слухов, поэтому, информация относительно не точная. Ожидается, что iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем и по своей конструкции будет напоминать iPhone 14. Это означает, что он, скорее всего, лишится кнопки «Домой» и получит Touch ID вместо Face ID. Новая модель также может получить кнопку Action, хотя это еще предстоит выяснить.

iPhone SE 4 также может стать первым iPhone с собственным чипом 5G, за которым последует iPhone 17 в следующем году. Новая модель может иметь более емкий аккумулятор, но это не обязательно означает лучшее время автономной работы. С такими функциями, как искусственный интеллект и улучшенный дисплей, обновление батареи может быть просто способом удовлетворить потребности устройства в энергии.