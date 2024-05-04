Некоторые из лучших твердотельных накопителей, которые мы используем, обычно имеют емкость 1 или 2 ТБ, но потребительские модели достигают 8 ТБ, что в контексте центра обработки данных - ничто, и последний анонс SK Hynix показывает это в перспективе.





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Компания SK Hynix сообщила, что в настоящее время разрабатывает твердотельный накопитель емкостью 300 ТБ, что является беспрецедентным объемом. Однако для того, чтобы увидеть эти SSD во плоти, может потребоваться некоторое время.

Компания анонсировала новый накопитель на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея. Сообщается, что на подходе еще больше интересных продуктов, включая различные решения для памяти, а основное внимание уделяется поддержке центров обработки данных в эпоху развития искусственного интеллекта. По некоторым данным, исследователи рынка SK Hynix утверждают, что глобальный объем данных, генерируемых ежегодно, имеет тенденцию к росту, и этот рост действительно не похож ни на что, что мы когда-либо видели раньше. По прогнозам SK Hynix, мы увидим скачок до 660 зеттабайт (ЗБ) по сравнению с 15 ЗБ в 2014 году.

Чтобы придать этому числу некоторый контекст, 660 ЗБ равняется 660 миллиардам терабайт. Еще в 2018 году исследования предполагали, что в 2025 году в мире будет генерироваться около 175 зеттабайт данных, но легко представить, что эта цифра может измениться в связи с недавним бумом ИИ.

Независимо от текущего состояния глобальной генерации данных, спрос на них будет только расти, поэтому SK Hynix на самом деле не опережает события - она просто прокладывает путь для многих других компаний, которые последуют за ней с массивными твердотельными накопителями для поддержки рабочих нагрузок ИИ в центрах обработки данных. Необходимы как жесткие диски большой емкости, так и твердотельные накопители.





К сожалению, о твердотельном накопителе емкостью 300 ТБ пока известно не так много, кроме того, что он находится в разработке. Предполагается, что накопитель может соперничать с инициативой Samsung PBSSD (максимальный объем которого сейчас составляет 240 ТБ и предлагается по подписке) или с SSD ExaDrive объемом 100 ТБ, который, хотя и является твердотельным накопителем, заключен в 3,5-дюймовый корпус, поэтому похож на HDD. Он также стоит 40 000 долларов.

Трудно представить, какую производительность может предложить SSD такого размера, и SK hynix предстоит решить эту проблему до начала продаж. Достичь хорошего баланса между емкостью, скоростью и надежностью накопителя такого объема будет непросто, но очевидно, что такие решения необходимы, поскольку мы находимся в самом начале эры ИИ.