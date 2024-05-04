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SK Hynix разрабатывает первый твердотельный накопитель емкостью 300 ТБ
Некоторые из лучших твердотельных накопителей, которые мы используем, обычно имеют емкость 1 или 2 ТБ, но потребительские модели достигают 8 ТБ, что в контексте центра обработки данных - ничто, и последний анонс SK Hynix показывает это в перспективе.

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Компания SK Hynix сообщила, что в настоящее время разрабатывает твердотельный накопитель емкостью 300 ТБ, что является беспрецедентным объемом. Однако для того, чтобы увидеть эти SSD во плоти, может потребоваться некоторое время.

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Компания анонсировала новый накопитель на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея. Сообщается, что на подходе еще больше интересных продуктов, включая различные решения для памяти, а основное внимание уделяется поддержке центров обработки данных в эпоху развития искусственного интеллекта. По некоторым данным, исследователи рынка SK Hynix утверждают, что глобальный объем данных, генерируемых ежегодно, имеет тенденцию к росту, и этот рост действительно не похож ни на что, что мы когда-либо видели раньше. По прогнозам SK Hynix, мы увидим скачок до 660 зеттабайт (ЗБ) по сравнению с 15 ЗБ в 2014 году.

Чтобы придать этому числу некоторый контекст, 660 ЗБ равняется 660 миллиардам терабайт. Еще в 2018 году исследования предполагали, что в 2025 году в мире будет генерироваться около 175 зеттабайт данных, но легко представить, что эта цифра может измениться в связи с недавним бумом ИИ.

Независимо от текущего состояния глобальной генерации данных, спрос на них будет только расти, поэтому SK Hynix на самом деле не опережает события - она просто прокладывает путь для многих других компаний, которые последуют за ней с массивными твердотельными накопителями для поддержки рабочих нагрузок ИИ в центрах обработки данных. Необходимы как жесткие диски большой емкости, так и твердотельные накопители.


К сожалению, о твердотельном накопителе емкостью 300 ТБ пока известно не так много, кроме того, что он находится в разработке. Предполагается, что накопитель может соперничать с инициативой Samsung PBSSD (максимальный объем которого сейчас составляет 240 ТБ и предлагается по подписке) или с SSD ExaDrive объемом 100 ТБ, который, хотя и является твердотельным накопителем, заключен в 3,5-дюймовый корпус, поэтому похож на HDD. Он также стоит 40 000 долларов.

Трудно представить, какую производительность может предложить SSD такого размера, и SK hynix предстоит решить эту проблему до начала продаж. Достичь хорошего баланса между емкостью, скоростью и надежностью накопителя такого объема будет непросто, но очевидно, что такие решения необходимы, поскольку мы находимся в самом начале эры ИИ.

#искусственный интеллект #sk hynix #компьютер #твердотельный накопитель #центр обработки данных
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