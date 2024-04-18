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Марсианский вертолёт Ingenuity станет испытательным стендом на поверхности Марса
В начале этого года марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию после невероятных 72 полетов.

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Изначально созданный как технологическое испытание, рассчитанное всего на пять полетов, вертолет NASA стал первым винтокрылым аппаратом, совершившим полет на другую планету, и имел такой успех, что уже вдохновил на планы по исследованию далеких планет с помощью винтокрылых аппаратов. Однако миссия вертолета закончилась, когда он повредил один из своих роторов, лишив его возможности безопасно летать.

Но даже после этого вертолет продолжал поддерживать связь, посылая сигналы находящемуся поблизости роверу Perseverance, который выполнял роль базовой станции. Теперь Perseverance удаляется от вертолета, чтобы продолжить исследование Марса. Поэтому на этой неделе команда NASA на земле в последний раз встретилась для связи с Ingenuity, чтобы окончательно завершить миссию.

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"Принося извинения Дилану Томасу, Ingenuity не будет тихо уходить в эту добрую марсианскую ночь", - сказал в своем заявлении Джош Андерсон, руководитель группы Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA. "Невероятно, что после более чем 1000 марсианских дней на поверхности, 72 полетов и одной жесткой посадки ей все еще есть что отдать. Благодаря самоотверженности этой удивительной команды Ingenuity не только превзошла наши самые смелые мечты, но и может преподать нам новые уроки в ближайшие годы".

16 апреля команда Ingenuity в последний раз собралась в Лаборатории реактивного движения NASA, чтобы проследить за последней передачей данных с вертолета и разделить традиционный шоколадный торт "Final Comms".

Однако Ingenuity не будет полностью остановлен и оставлен без дела. Поскольку его электроника все еще работает, команда отправила на Ingenuity последнее обновление программного обеспечения, предписывающее ему каждый день просыпаться, включать компьютеры, проверять уровень солнечной энергии, делать снимки поверхности с помощью камеры и фиксировать температуру. Идея состоит в том, чтобы сохранить долгосрочный архив данных, показывающих, как меняются условия в этом районе Марса, называемом Валинор Хиллс, и как работают системы вертолета с течением времени.

Вертолет не сможет отправлять эти данные на Землю, и в конце концов он перестанет работать из-за потери энергии или сбоя, но его данные останутся на борту, готовые к сбору в будущем.

"Когда бы человечество ни вернулось к Валинор Хиллс - с марсоходом, новым летательным аппаратом или будущими астронавтами, - Ingenuity будет ждать с последним подарком в виде данных, которые станут последним свидетельством того, почему мы отваживаемся на могучие дела", - сказал руководитель проекта Ingenuity Тедди Тзанетос из JPL. "Спасибо, Ingenuity, что вдохновила небольшую группу людей на преодоление, казалось бы, непреодолимых трудностей на границах космоса".

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