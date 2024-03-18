Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
KsinTexH
Gemini от Google может стать основой для предстоящих функций искусственного интеллекта в iPhone
Сообщается, что Apple ведет переговоры с Google о лицензировании Gemini для iPhone. Также компания ведет переговоры с OpenAI.

реклама

Apple ведет переговоры с Google о возможном лицензировании ее моделей искусственного интеллекта Gemini для iPhone, сообщает Bloomberg.

Хотя сделка еще не завершена, Apple ищет партнера для предоставления инструментов генеративного ИИ для пользователей iPhone и ведет переговоры с Google о добавлении ее инструментов ИИ в будущее программное обеспечение iPhone. По данным издания, Apple также вела переговоры с OpenAI о возможном лицензировании ее технологий.

реклама

Google уже платит Apple  18 миллиардов долларов в год за то, что ее поисковая система используется по умолчанию в Safari. Google также имеет ряд собственных продуктов, доступных на iPhone в виде приложений, таких как Gmail, Google Drive, Docs и Sheets. А недавно Google добавила опцию искусственного интеллекта для фильтрации результатов поиска Google, которая появляется на iPhone в виде всплывающего окна в Safari.

Но Apple работает и над собственными технологиями генеративного ИИ, хотя на данный момент неясно, насколько они продвинуты. Сообщается, что в начале этого года компания купила стартап DarwinAI, а его руководители вошли в состав подразделения машинного обучения Apple. Apple также работает над рядом новых функций, которые должны появиться в предстоящем обновлении iOS 18 для iPhone. В результате Siri и функция поиска Spotlight Apple могут получить улучшения, а в AirPods могут появиться новые функции искусственного интеллекта.

В прошлом месяце компания Google провела ребрендинг своего инструмента искусственного интеллекта Bard в Gemini. С тех пор посещаемость Gemini резко возросла, однако он уже столкнулся со значительными разногласиями в связи с обработкой исторических изображений и ограничением возможности Gemini создавать любые изображения людей. На прошлой неделе Google также ограничил возможность Gemini отвечать на любые вопросы, связанные с выборами.

Генеральный директор Apple Тим Кук не рассказывал публично о планах компании в области ИИ, но сказал, что функции появятся "позже в этом году".

#google #iphone #ios #openai #bloomberg #gemini #safari #siri #ios 18 #darwinai
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
6
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
8
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
1
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
8
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
3
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
9
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
+
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
4
Россия запускает спутниковый мониторинг за БПЛА
+
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
17
Работа в сфере IT больше не является "тихой гаванью"
1
ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
+
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
8
Lordstown Motors обвинил техногиганта Foxconn в умышленном уничтожении ее бизнеса
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
4
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
+

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
7
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
64
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
21
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
8
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
51
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
1
Филиппины разворачивают в 150 км от Тайваня российско-индийские ракеты с дальностью поражения 900 км
2

Сейчас обсуждают

Grotlon
18:13
Так это в трассировке лучей. Эффект низкой базы.
Тактовая частота процессора PS5 Pro увеличится на 10% в сравнении со стандартной версией
Grotlon
18:11
Просто для совместимости оставили Zen2 ядра, из которых выжать больше сложно.
Тактовая частота процессора PS5 Pro увеличится на 10% в сравнении со стандартной версией
DIP48
18:02
Ага. Математика лженаука))).
Тактовая частота процессора PS5 Pro увеличится на 10% в сравнении со стандартной версией
Grotlon
18:00
Если бы только не захотели списать Путина.
Китайская делегация не обнаружила нарушений на выборах президента РФ
DIP48
18:00
Украина что то там утвердила ?!))) Просто анекдот.
Украина утвердила план на 50 миллиардов евро в рамках программы ЕС
Вадим Кудрявцев
17:59
Это было в незапамятные времена.Сейчас активные dpi везде почти в РФ.Никакие днс не помогут.Но вот фрагментация пакетов и другие методы срабатывают -использую goodbyedpi
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
DIP48
17:58
А если по кораблям самих НАТО удар будет или по их штаб-квартире ? То то завопят: а нас за ЩО ?!
Генсек НАТО отметил роль альянса в нанесении Украиной ущерба российскому Черноморскому флоту
Ник Хобо
17:56
На зиму самое то. Зима только закончилась, но ничего, можно подождать наступления холодов. А когда-то интол и невидия умели в энергоэффективность.
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
jsth
17:50
Предложить-то он конечно мог бы, но проблема может быть в отсутствии желающих удовлетворить это предложение.
Генерал Кривонос: Киев мог бы предложить западным странам разместить на Украине ядерное оружие
миша беляк
17:49
Джон Кирби специально врет, что бы выбить пресловутые 61 млрд. долл. поставок оружия Украине.
Белый дом: из-за снарядного голода ВСУ отступают на «вторую и третью» линии обороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем