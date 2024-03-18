Сообщается, что Apple ведет переговоры с Google о лицензировании Gemini для iPhone. Также компания ведет переговоры с OpenAI.

Apple ведет переговоры с Google о возможном лицензировании ее моделей искусственного интеллекта Gemini для iPhone, сообщает Bloomberg.

Хотя сделка еще не завершена, Apple ищет партнера для предоставления инструментов генеративного ИИ для пользователей iPhone и ведет переговоры с Google о добавлении ее инструментов ИИ в будущее программное обеспечение iPhone. По данным издания, Apple также вела переговоры с OpenAI о возможном лицензировании ее технологий.

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Google уже платит Apple 18 миллиардов долларов в год за то, что ее поисковая система используется по умолчанию в Safari. Google также имеет ряд собственных продуктов, доступных на iPhone в виде приложений, таких как Gmail, Google Drive, Docs и Sheets. А недавно Google добавила опцию искусственного интеллекта для фильтрации результатов поиска Google, которая появляется на iPhone в виде всплывающего окна в Safari.

Но Apple работает и над собственными технологиями генеративного ИИ, хотя на данный момент неясно, насколько они продвинуты. Сообщается, что в начале этого года компания купила стартап DarwinAI, а его руководители вошли в состав подразделения машинного обучения Apple. Apple также работает над рядом новых функций, которые должны появиться в предстоящем обновлении iOS 18 для iPhone. В результате Siri и функция поиска Spotlight Apple могут получить улучшения, а в AirPods могут появиться новые функции искусственного интеллекта.

В прошлом месяце компания Google провела ребрендинг своего инструмента искусственного интеллекта Bard в Gemini. С тех пор посещаемость Gemini резко возросла, однако он уже столкнулся со значительными разногласиями в связи с обработкой исторических изображений и ограничением возможности Gemini создавать любые изображения людей. На прошлой неделе Google также ограничил возможность Gemini отвечать на любые вопросы, связанные с выборами.

Генеральный директор Apple Тим Кук не рассказывал публично о планах компании в области ИИ, но сказал, что функции появятся "позже в этом году".