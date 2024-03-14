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Cognition Labs - новый ИИ, который может писать сайты без внедрения программиста
Инженеры недавно запущенного ИИ-стартапа Cognition Labs выпустили Devin, инструмент ИИ, который может автономно кодить, выполнять инженерные задания на Upwork и даже настраивать свои собственные модели ИИ.

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Cognition Labs - новый стартап, чей ИИ Devin может автономно кодировать и выполнять задания по разработке программного обеспечения на таких сайтах, как Upwork.

Devin делает шаг вперед по сравнению с GitHub и инструментом разработчика Copilot от Microsoft, поскольку он способен самостоятельно завершать целые проекты без участия человека.

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В одном из видеороликов генеральный директор Cognition Labs Скотт Ву (Scott Wu) показывает, как пользователи Devin могут наблюдать за командной строкой, редактором кода и рабочим процессом ИИ-инструмента, проходящим через различные шаги для завершения проектов по кодированию и исследованию данных. Получив запрос, Devin может искать в Интернете обучающие материалы, чтобы узнать, как выполнить задание, и самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе разработки. Однако при желании пользователи могут вмешаться в процесс.

"Обучение ИИ программированию - это очень глубокая алгоритмическая задача, которая требует от системы принимать сложные решения и заглядывать на несколько шагов в будущее, чтобы решить, какой маршрут ей выбрать", - рассказывает Ву в интервью Bloomberg.

"Это почти как игра, в которую мы все играли в своем воображении годами, а теперь появилась возможность закодировать ее в системе искусственного интеллекта", - добавляет Ву.

В ходе тестов, проведенных Bloomberg, Девин смог написать базовую игру Pong и создать веб-сайт с нуля менее чем за 20 минут. Люди, не обладающие техническими навыками, могут использовать Devin для разработки собственных проектов, а более трудоемкие и громоздкие задачи можно переложить на ИИ, чтобы он их решал.

Правда, немного иронично, что инженеры-программисты выпускают инструмент ИИ, который призван по сути заменить инженеров-программистов.

"Это меньше похоже на помощника, помогающего с кодом, и больше на настоящего работника, который делает свое дело", - говорит Bloomberg компьютерный ученый Сайлас Альберти, основываясь на своем опыте использования Devin.

Интернет-приложение "научись кодить", которое раньше появлялось в разделах ответов Twitter в связи с новостями об увольнениях в медиаиндустрии, теперь стало еще менее актуально в эпоху ИИ. Конечно, существует вероятность того, что Devin будет использоваться для аутсорсинга работы или загрузки инженеров большим количеством задач, которые необходимо выполнить в целом, по сути, убирая с рынка некоторые инженерные вакансии низшего уровня.

#microsoft #copilot #искуственный интелект #bloomberg #github #программирование #cognition labs #upwork #ии devin
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