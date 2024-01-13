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Заработок генерального директора Apple Тима Кука в 2023 году снизился на 36 млн долларов
В 2023 году Apple выплатит своему генеральному директору 63,2 млн долларов, по сравнению с 99,4 млн долларов годом ранее

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Эти данные были обнародованы в заявлении Apple, опубликованном в четверг.

Общий доход Кука за 2023 год включает в себя базовую зарплату в размере 3 млн долларов, фондовые премии на сумму 47 млн долларов, бонусы по результатам работы на общую сумму 10.7 млн долларов, а также дополнительную компенсацию в размере 2.5 млн долларов, покрывающую такие расходы, как взносы в 401 тысячу долларов, взносы на срочное страхование жизни, оплата отпуска, расходы на охрану и личные авиаперелеты.

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Снижение на 33 млн долларов компенсации за 2022 год произошло в основном за счет уменьшения стоимости акций Кука, которые в прошлом году были оценены в 47 млн долларов против 83 млн долларов в предыдущем году.

Другие топ-менеджеры Apple - Лука Маэстри, Кейт Адамс, Дейрдре О'Брайен и Джефф Уильямс - получили по 27 млн долларов, причем большая их часть пришлась на вознаграждение в виде акций.

Учитывая огромный успех Apple в убеждении людей покупать ее iPhone, Mac, iPad и другие устройства, а также подписываться на такие сервисы, как Apple Music и Apple TV+, неудивительно, что члены ее топ-команды получают десятки миллионов долларов в год.

В последнем отчетном квартале, завершившемся 30 сентября, выручка Apple составила 89,5 млрд долларов, а чистая квартальная прибыль - 23 млрд долларов. "Сегодня Apple рада сообщить о рекорде выручки за сентябрьский квартал по iPhone и рекорде выручки за все время существования сервисов", - сказал тогда Кук.

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За полный финансовый год, который охватывает большую часть 2023 года, технологический гигант получил 383,3 млрд долларов продаж и 97 млрд долларов чистой прибыли, что немного меньше, чем 394,3 млрд долларов продаж и 99,8 млрд долларов чистой прибыли, которые он получил в предыдущем году.

#apple #тим кук #apple заработок #timothy donald cook
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