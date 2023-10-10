Qualcomm приоткрывает дверь для Snapdragon X Surface Pro X в 2024 году.

Компания Qualcomm использует новую "именованную архитектуру" для следующего поколения своей платформы для потребительских и коммерческих ПК.

Она называется Snapdragon X и станет решением для любого устройства, которое хочет работать под управлением Windows на ARM (например, Surface Pro X следующего поколения). Компания Qualcomm пока не раскрывает подробностей, так как это будет сделано на саммите Snapdragon Summit 2023, который пройдет 24-26 октября на Гавайях.

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Из того, что известно, следует, что Snapdragon X появится в качестве платформы в 2024 г. и обещает "производительность нового уровня, искусственный интеллект, возможности подключения и время автономной работы". Она будет сочетать в себе CPU, GPU и нейронный процессор (NPU) в пользовательском чипе Qualcomm Oryon.

Qualcomm заявляет, что решила использовать название Snapdragon X, поскольку оно "отличает наши платформы для ПК от других категорий продуктов Snapdragon" и предлагает "четкую, упрощенную структуру уровней, помогающую пользователям ориентироваться в возможностях наших платформ от основных до премиальных".

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Еще в 2019 году Surface Pro X был признан самым тонким и легким продуктом Surface. Если Microsoft решит обновить устройство в 2024 году, мы можем увидеть еще более тонкую и легкую версию, но с гораздо большей производительностью под капотом. Однако у команды брендинга Microsoft будет головная боль с названием, поскольку ноутбук, несомненно, будет называться "Snapdragon X Surface Pro X".