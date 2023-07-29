Согласно недавнему сообщению, компания Apple сократила объем заказов в своей цепочке поставок, что свидетельствует о том, что продажи самого большого бюджетного MacBook не оправдали ожиданий.

По данным сайта DigiTimes, специализирующегося на новостях о цепочках поставок, продажи 15-дюймовых MacBook Air, похоже, начались неудачно. Люди, осведомленные в этом вопросе, утверждают, что в июле 2022 года Apple сократила объем поставок в два раза.

Поскольку Apple представила MacBook Air как удивительно легкий ноутбук, запуск большой и относительно тяжелой версии может оказаться ошибкой. Прошел всего месяц, а рынок ноутбуков в целом замедлился, поэтому продажи новейшего Mac от Apple - 15-дюймового MacBook Air - могут возрасти в ближайшие месяцы.

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Проблемой могут стать вес и стоимость. 15-дюймовый MacBook Air весит больше, чем 13,3-дюймовый MacBook Pro, который оснащен вентилятором для повышения производительности. Обе модели продаются по цене 1299 долларов США. 15-дюймовый MacBook Air стоит на 300 долларов дороже, чем 13,6-дюймовый MacBook Air начального уровня.

Заставляя покупателей выбирать между производительностью и размером экрана, это может сыграть свою роль в замедлении продаж 15-дюймового MacBook Air. Технические характеристики 13,3-дюймового MacBook Pro практически идентичны, однако он имеет преимущество по времени автономной работы - на два часа больше, оснащен более быстрым зарядным устройством мощностью 67 Вт и весит меньше.

Обновление 13,3-дюймового MacBook Pro на чипе M2 вышло в июне 2022 года, и он лишен некоторых особенностей MacBook Air 2023 года, таких как тонкие рамки, звук из шести динамиков, улучшенный Bluetooth 5.3 и веб-камера с более высоким разрешением 1080p в вырезе.

В целом можно утверждать, что выбор MacBook в 2023 году стал слишком сложным. Запутывать покупателей - плохая идея, но у Apple есть шанс прояснить ситуацию в ближайшее время: новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором M3 может появиться раньше, чем ожидалось.