Компания AMD впервые распространяет технологию кэш-памяти 3D-V с настольных процессоров на ноутбуки с помощью нового чипа. В первую очередь его можно увидеть в игровом ноутбуке Asus ROG Strix Scar 17 X3D, который поступит в продажу 22 августа.

Ryzen 9 7945HX3D будет использоваться в новом ноутбуке Asus под названием ROG Strix Scar 17 X3D, который поступит в продажу 22 августа.

Чип это существующий 16-ядерный процессор Ryzen 9 7945HX, но с увеличенным объемом кэш-памяти L3 с 64 до 144 МБ, чтобы улучшить способность процессора к рендерингу частоты кадров. Дополнительный кэш означает, что процессор может хранить больше инструкций, минуя необходимость постоянно извлекать данные из системной памяти.

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Дополнительный кэш увеличит производительность процессора в играх в среднем более чем на 15% по сравнению со стандартным процессором Ryzen 7945HX. По данным собственных бенчмарков AMD, чип X3D увеличил частоту смены кадров на 64% в игре Dirt 5 и на 48% в Cyberpunk 2077. Только в более старой игре League of Legends производительность снизилась на 2%.

В апреле 2022 года компания AMD официально представила эту технологию в процессоре Ryzen 5800X3D, ориентированном на настольные компьютеры, установив память в процессор и утончив его матрицу. С тех пор технология 3D V-cache была реализована еще в четырех чипах для настольных ПК, но вариант для ноутбуков до сих пор отсутствовал.

Нам интересно, как поведет себя новый чип 7945HX3D, тем более что, судя по прошлым обзорам, чипы X3D имеют свойство нагреваться, что может снижать тактовую частоту. Согласно спецификациям, чип X3D будет по-прежнему работать на тактовой частоте до 5,4 ГГц, как и обычный процессор 7945HX, и сохранит тот же показатель TDP в 55+ Вт.

На данный момент AMD утверждает, что при более низком уровне энергопотребления 7945HX3D может показать более высокую производительность, чем конкурирующие процессоры. Например, в одной из игр этот процессор на 11% превзошел стандартную модель 7945HX, когда оба чипа были ограничены уровнем TDP в 70 Вт. Но при ограничении TDP до 50 Вт чип X3D показал прирост производительности на 23% по сравнению со стандартным процессором 7945HX.

О цене Asus ROG Strix Scar 17 X3D пока ничего не известно. Но цена на версию без X3D составляет 1 999 долларов.