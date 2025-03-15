Выставленный на продажу экземпляр хранился в помещении с контролируемым климатом под специальным чехлом. С автомобилем новый владелец получит набор аксессуаров Ferrari: гоночный шлем, комбинезон и перчатки, комплект багажа и три чехла для авто.

Аукционный дом Car&Classic в конце марта представит на торгах один из самых редких суперкаров Ferrari Monza SP1. Его главная особенность — одноместный кокпит. Всего компания Ferrari выпустила 129 экземпляров этой модели.

Хотя аукцион не раскрывает ожидаемую стоимость лота, эксперты прогнозируют, что цена может достигнуть нескольких миллионов долларов. Причина не только в эксклюзивности модели, но и в почти нулевом пробеге – всего 140 километров.

Компания Ferrari разработала Monza SP1 на основе Ferrari 812 Superfast, вдохновившись историческими гоночными баркеттами 1950-х годов. Эта модель предназначалась исключительно для избранных клиентов марки и предлагалась по стартовой цене от 3 миллионов долларов. Покупатели могли выбрать между одно- и двухместной версией (SP1 и SP2), однако большинство предпочло вариант с пассажирским местом – Ferrari Monza SP2. Общий тираж серии составил 499 автомобилей.

Суперкар Ferrari Monza SP1 оснащен 6,5-литровым двигателем V12, который развивает 810 л.с. Мотор работает с роботизированной коробкой передач. Авто разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 2020 году и практически не использовался. Он хранился в помещении с контролируемым климатом под специальным чехлом. Суперкар регулярно проходил техническое обслуживание. Последний раз — в декабре 2024 года.

С автомобилем новый владелец получит набор аксессуаров Ferrari: гоночный шлем, комбинезон и перчатки, комплект багажа и три чехла для авто.