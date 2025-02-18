Ранее автомобилистам, задержавшимся на участке сверх установленного времени, приходилось оплачивать максимальный тариф.

Государственная компания «Автодор» приняла решение об отмене штрафа, связанного с нарушением «правила двух часов» на коротких участках скоростной автомагистрали М-11. Ранее автомобилистам, задержавшимся на участке сверх установленного времени, приходилось оплачивать максимальный тариф.

Как сообщает ТАСС, причиной отмены штрафов стало внедрение автоматизированной системы распознавания проезда, призванной бороться с водителями, которые намеренно уклоняются от оплаты пользования трассой. На М-11 «Нева» есть 21 участок протяжённостью от 8 до 50 км, и стандартное время их прохождения, по данным «Автодора», составляет не более одного часа. Получается, что у водителя остаётся ещё один час на отдых, посещение АЗС, кафе или другие нужды.

Ранее максимальный тариф не применялся в случае уважительных причин задержки. Однако теперь необходимость объяснять причины превышения времени исчезла — штраф за просрочку полностью отменён.

Параллельно с отменой штрафа «Автодор» анонсировал индексацию тарифов на всех платных магистралях. Новые цены вступили в силу 17 февраля. Основные изменения коснулись стоимости проезда по нескольким направлениям. Тариф для легковых автомобилей на маршруте Москва – Краснодар (М-4 «Дон») вырос на 360 рублей и теперь составляет 4610 рублей. Поездка по трассе М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга подорожала на 320 рублей, итоговая стоимость — 3550 рублей. Стоимость маршрута Москва – Казань (М-12 «Восток») увеличилась на 344 рубля, и теперь поездка до первого съезда на Казань обойдётся в 4825 рублей. В «Автодоре» заявили, что повышение цен соответствует уровню инфляции.

В конце января Мособлдума одобрила законопроект, вводящий штрафы за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам. Сумма штрафа варьируется от 3 до 15 тысяч рублей. Однако на данный момент взыскания фактически будут применяться лишь на Мытищинской хорде.