Первым открытым объектом стала транспортная развязка, расположенная на пересечении трассы М-2 «Крым» и Расторгуевского шоссе.

В Подмосковье введён в эксплуатацию первый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале. Первым открытым объектом стала транспортная развязка, расположенная на пересечении трассы М-2 «Крым» и Расторгуевского шоссе.

Источник изображения: телеграм-канал Воробьёв Live

Длина новой развязки составляет 2,9 километра. Дорога имеет шесть полос движения, а её расчётная скорость достигает 120 км/ч. В проект включены четыре съезда и двухполосная разворотная эстакада, проходящая над Расторгуевским шоссе. Ожидается, что новая транспортная инфраструктура сократит время в пути между соседними районами на 30 минут.

Власти региона озвучили примерные сроки запуска новых отрезков Южно-Лыткаринской автодороги. В конце мая планируется ввести в эксплуатацию участок от Володарского до Новорязанского шоссе, включая мост через Москву-реку в районе Лыткарино. В июле ожидается открытие дороги, которая соединит Каширское шоссе и трассу А-105. Полное завершение строительства магистрали и её открытие для автомобилистов намечено на конец 2025 года.

Источник изображения: телеграм-канал Воробьёв Live

Источник изображения: телеграм-канал Воробьёв Live

Южно-Лыткаринская автодорога задумывалась как южный дублёр МКАД. Дорога будет платной, а стоимость проезда, по предварительным данным, составит 10 рублей за километр.

Подобная транспортная инфраструктура уже функционирует на северном участке Московской кольцевой автодороги – Мытищинская скоростная хорда, которая была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Стоимость проезда по ней варьируется от 25 до 755 рублей.