В партнерстве с BMW компания создаёт водородную силовую установку для будущего BMW X5 нового поколения.

Корпорация Toyota Motor официально анонсировала разработку новой системы топливных элементов, относящейся к третьему поколению. Эта водородная силовая установка предназначена для легковых и коммерческих автомобилей, а также для стационарных электрогенераторов. По заявлениям производителя, новая технология превосходит предшествующие модели по всем показателям.

Обновленный электрохимический генератор Toyota стал легче, надёжнее и эффективнее. Среди основных преимуществ можно отметить увеличение долговечности в два раза, благодаря чему срок эксплуатации без обслуживания теперь сопоставим с дизельными установками. Топливная экономичность, как и запас хода, увеличилась на 20%. Дополнительно снижается себестоимость за счёт оптимизации конструкции топливных элементов и усовершенствованных производственных процессов.

Официальная презентация новой водородной технологии Toyota состоится 19 февраля на выставке H2 & FC EXPO в Токио. Производитель уже подтвердил, что эта система будет использоваться в легковых автомобилях, грузовиках, судах и железнодорожном транспорте.

Toyota — пионер в области водородных технологий. Водородомобиль Toyota Mirai, представленный в 2014 году, за всё время производства разошёлся тиражом около 28 тысяч экземпляров и уже пережил смену поколений.

В партнерстве с BMW компания создаёт водородную силовую установку для будущего BMW X5 нового поколения. По предварительным данным, этот водородный кроссовер появится на рынке в 2028 году.