Galaxy L7 EM-i получил гибридную силовую установку нового поколения NordThor EM-i, уже применяемую в кроссовере Galaxy Starship 7 и седане Galaxy L6.

Geely официально вывела на китайский рынок усовершенствованный кроссовер Galaxy L7 EM-i. Этот автомобиль — обновлённая версия модели L7, выпущенной в 2023 году. Она стала первым бензоэлектрическим кроссовером в линейке Galaxy. На старте продаж кроссовер доступен в четырех комплектациях по цене от 115 800 до 148 800 юаней (примерно 1,4–1,85 миллиона рублей).

Внешне Galaxy L7 EM-i сохранил знакомый дизайн, но получил гибридную силовую установку нового поколения NordThor EM-i, уже применяемую в кроссовере Galaxy Starship 7 и седане Galaxy L6. В этом случае она представлена в двух вариантах.

В стандартной комплектации автомобиль оснащён 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 111 л.с. и электромотором мощностью 218 л.с. и 262 Нм, который работает в паре с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 18,4 кВт·ч. Согласно циклу CLTC, такой гибрид может проехать на электричестве до 115 километров.

Альтернатива — турбодвигатель объёмом 1,5 литра мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 255 Нм, электромотор мощностью 145 л.с. и 338 Нм, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 18,7 кВт·ч, которой хватает на те же 115 километров. Заявленный расход топлива составляет от 1,05 до 1,3 литра по циклу WLTC, а общая дальность на полном баке — 1240 км.

В России Geely планирует представить другой электрокроссовер — EX5, также известный как Galaxy E5. На отечественном рынке он будет предлагаться в двух комплектациях с запасом хода до 430 км.