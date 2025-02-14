Уже в 2025 году альянс ожидает увеличения спроса на 40%, ставя перед собой цель — продать 710 тысяч машин.

Обе компании, Zeekr и Lynk&Co, являются частью концерна Geely, при этом Lynk&Co была создана как совместное предприятие Geely и Volvo на несколько лет раньше, чем Zeekr. Однако, как заявила последняя из них, в результате слияния Lynk&Co стала дочерним подразделением Zeekr. Также были раскрыты планы альянса на ближайшее время.

О принятом решении о слиянии этих двух компаний стало известно ещё в ноябре прошлого года, и тогда возникали опасения, что оно может усилить внутреннюю конкуренцию между брендами. В настоящее время глава Zeekr Энди Ан разъяснил, какие меры будут предприняты для предотвращения этой проблемы.

Zeekr будет специализироваться на выпуске крупных премиальных моделей стоимостью от 300 тысяч юаней. Среднеразмерные автомобили бренда будут преимущественно электрическими, тогда как более крупные — гибридными. Кроме того, известно, что слияние не отразится на планах Zeekr по расширению модельного ряда в 2025 году.

Lynk&Co, в свою очередь, сосредоточится на производстве более доступных автомобилей стоимостью около 200 тысяч юаней. В модельном ряде бренда появятся компактные машины, которые в основном будут оснащаться электродвигателями, тогда как остальные модели Lynk&Co станут гибридными. В Китае оба бренда будут использовать общие каналы продаж, а для зарубежных рынков создадут единое представительство. Кроме того, планируется объединение ресурсов для разработки новых моделей.

Утверждается, что объединённая группа сможет реализовывать до миллиона автомобилей в год. Уже в 2025 году альянс ожидает увеличения спроса на 40%, ставя перед собой цель — продать 710 тысяч машин.

Ещё одно возможное слияние, способное повлиять на китайский автопром, — объединение компаний Dongfeng и Changan. Официально уже объявлено о предстоящей реорганизации этих концернов, однако информация о создании альянса пока поступает лишь от инсайдеров.



