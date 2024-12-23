Суббренд будет реализовываться через локальных партнёров для обхода тарифов ЕС и усиления конкуренции с BMW Mini и Mercedes-Benz Smart.

Китайская компания Nio, производитель электромобилей, представила новый суббренд Firefly, ориентированный на малый премиум-сегмент и европейский рынок. Первая модель — компактный пятидверный хэтчбек — была презентована на мероприятии Nio Day 2024 в Гуанчжоу.

Предварительные продажи Firefly стартовали в Китае с ценой от 148,800 юаней (около $20,390). Официальное начало продаж запланировано на апрель 2025 года.

Генеральный директор Nio Уильям Ли сообщил, что Firefly появится на европейском рынке в первой половине 2025 года. Суббренд будет реализовываться через локальных партнёров для обхода тарифов ЕС и усиления конкуренции с BMW Mini и Mercedes-Benz Smart.

Nio также ускоряет строительство станций замены аккумуляторов в Европе. Новый дизайн станций сделает их более экономичными в строительстве.

Кроме Firefly, Nio представила Onvo — суббренд для массового рынка. Первая модель Onvo, купе-SUV Onvo L60, станет конкурентом Tesla Model Y. Старт продаж в Великобритании намечен на начало 2025 года.