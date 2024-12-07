Meta предлагает разработчикам переходить на новый Instagram API, предназначенный для бизнес-аккаунтов, но он не поддерживает функционал, ранее доступный через Basic Display API.

Meta внесла изменения в инструменты для разработчиков, что повлияло на работу сторонних приложений, ранее интегрированных с Instagram. Отключение Instagram Basic Display API с 4 декабря 2024 года лишило популярные сервисы, такие как Tinder, Hinge, Day One и другие, возможности использовать функционал для автоматического импорта данных из Instagram.

Tinder и Hinge больше не могут связывать профили Instagram с аккаунтами пользователей для демонстрации публикаций.

Day One, журнал-приложение, потеряло возможность импортировать фотографии и публикации из Instagram, что являлось ключевой функцией премиум-версии.

Discord отключил функцию связывания аккаунтов Instagram.

Виджеты для веб-сайтов, такие как Spotlight и SnapWidget, больше не могут встраивать публикации Instagram, предлагая пользователям переходить на бизнес-аккаунты.

Meta предлагает разработчикам переходить на новый Instagram API, предназначенный для бизнес-аккаунтов, но он не поддерживает функционал, ранее доступный через Basic Display API.