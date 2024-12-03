В иске указано, что Apple требует от сотрудников соглашения, позволяющего осуществлять наблюдение за устройствами и проводить обыски, включая устройства, находящиеся в домашних офисах сотрудников.

Сотрудник Apple Амар Бхакта подал иск против компании, обвинив её в нарушении конфиденциальности и постоянном наблюдении за сотрудниками, сообщает издание Semafor. В иске утверждается, что Apple получает доступ к личным данным сотрудников через устройства, управляемые компанией, включая личные iPhone, которые поощряются к использованию.

Согласно заявлению, политика Apple позволяет искать и использовать данные с таких устройств, включая электронные письма, фотографии, заметки и другую информацию. Бхакта утверждает, что сотрудники вынуждены связывать свои личные iCloud-аккаунты с корпоративной системой, что даёт компании доступ к данным о местоположении и другой информации вне рабочего времени.

Также в иске указано, что Apple требует от сотрудников соглашения, позволяющего осуществлять наблюдение за устройствами и проводить обыски, включая устройства, находящиеся в домашних офисах сотрудников. Бхакта считает это нарушением законодательства Калифорнии.

Кроме того, сотрудник обвинил компанию в незаконном удержании зарплаты и ограничении свободы слова, включая запрет публично обсуждать опыт работы и удаление информации о работе из профиля LinkedIn.

Apple отвергла обвинения, заявив, что они необоснованны, и подчеркнула, что компания уважает право сотрудников обсуждать оплату труда, условия работы и другие вопросы.