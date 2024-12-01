Кроме того, владельцы ПК других брендов также сталкиваются с проблемами после обновления Windows 11 24H2. Например, пользователи Asus сообщают о сбоях в работе звуковой системы, включая невозможность установки Dolby Digital.

Обновление Windows 11 версии 24H2, выпущенное в рамках ежегодного крупного апгрейда, вызвало множество жалоб пользователей, особенно среди владельцев компьютеров и ноутбуков Dell, которые столкнулись с серьезными сбоями в работе системы.

Источник изображения: MikhailSh / Shutterstock.com

Основная проблема заключается в несовместимости программного обеспечения. Согласно отчету Windows Latest, обновление 24H2 вызывает сбой, из-за которого компьютеры Dell не могут корректно завершить работу. Также становится недоступным использование режима гибернации.

Dell объясняет, что ошибка связана с несовместимостью обновления Windows 11 и программного обеспечения Dell Encryption App версии 11.9. Эта версия приложения мешает правильному завершению работы системы.

Для пользователей Dell есть решение: проблема устраняется с помощью новой версии Dell Encryption App 11.10, которая загружается автоматически, если система обнаруживает ошибку, и не требует дополнительных действий от пользователей.

Кроме того, владельцы ПК других брендов также сталкиваются с проблемами после обновления Windows 11 24H2. Например, пользователи Asus сообщают о сбоях в работе звуковой системы, включая невозможность установки Dolby Digital. Asus рекомендует загрузить и установить аудиодрайверы вручную, следуя инструкциям на официальном сайте.