Австралия ввела закон, запрещающих использование социальных сетей детям младше 16 лет. Закон, одобренный в четверг после бурных дебатов, вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения не только внутри страны, но и за ее пределами.
Илон Маск, владелец платформы X (ранее известной как Twitter), раскритиковал новый австралийский закон, заявив, что он может стать «завуалированным способом контроля доступа ко всему интернету для австралийцев». Этот комментарий вызвал дополнительные дискуссии, особенно в свете того, что Маск является влиятельной фигурой и сторонником свободного интернета.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, выступая в воскресенье на канале ABC, подчеркнул, что готов обсуждать этот вопрос с любым заинтересованным лицом, включая Маска. «Что касается Илона Маска, он имеет свою повестку дня, и как владелец X он вправе ее продвигать», — отметил Албанезе.
Согласно новому закону, компании, такие как Meta (владелец Instagram и Facebook) и TikTok, обязаны предотвратить доступ несовершеннолетних к своим платформам. Нарушение этих правил грозит штрафами до 49,5 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов США). Пробное внедрение методов контроля начнется в январе, а полный запрет вступит в силу через год.
Законопроект был поддержан обеими сторонами австралийского парламента, включая оппозиционную консервативную партию, что позволило быстро принять его в рамках завершающей парламентской сессии года. «Мы настроены довести это до конца, и парламент подавляющим большинством поддержал эту инициативу», — заявил Албанезе.