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PC Papka
Илон Маск раскритиковал австралийский закон, запрещающий соцсети детям до 16 лет
Илон Маск, владелец платформы X (ранее известной как Twitter), раскритиковал новый австралийский закон, заявив, что он может стать «завуалированным способом контроля доступа ко всему интернету для австралийцев».

Австралия ввела закон, запрещающих использование социальных сетей детям младше 16 лет. Закон, одобренный в четверг после бурных дебатов, вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения не только внутри страны, но и за ее пределами.

Илон Маск, владелец платформы X (ранее известной как Twitter), раскритиковал новый австралийский закон, заявив, что он может стать «завуалированным способом контроля доступа ко всему интернету для австралийцев». Этот комментарий вызвал дополнительные дискуссии, особенно в свете того, что Маск является влиятельной фигурой и сторонником свободного интернета.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, выступая в воскресенье на канале ABC, подчеркнул, что готов обсуждать этот вопрос с любым заинтересованным лицом, включая Маска. «Что касается Илона Маска, он имеет свою повестку дня, и как владелец X он вправе ее продвигать», — отметил Албанезе.

Согласно новому закону, компании, такие как Meta (владелец Instagram и Facebook) и TikTok, обязаны предотвратить доступ несовершеннолетних к своим платформам. Нарушение этих правил грозит штрафами до 49,5 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов США). Пробное внедрение методов контроля начнется в январе, а полный запрет вступит в силу через год.

Законопроект был поддержан обеими сторонами австралийского парламента, включая оппозиционную консервативную партию, что позволило быстро принять его в рамках завершающей парламентской сессии года. «Мы настроены довести это до конца, и парламент подавляющим большинством поддержал эту инициативу», — заявил Албанезе.

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