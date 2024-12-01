Более 80 медийных компаний, включая крупные издательства Prisa (El Pais) и Vocento (ABC), обвиняют Meta в несправедливой конкуренции и нарушении европейских норм защиты данных.

Испанский суд назначил слушания по делу против Meta Platforms на октябрь 2025 года. Более 80 медийных компаний, включая крупные издательства Prisa (El Pais) и Vocento (ABC), обвиняют Meta в несправедливой конкуренции и нарушении европейских норм защиты данных.

Истцы заявляют, что с 2018 по 2023 годы Meta использовала персональные данные пользователей для создания рекламных стратегий, что дало компании преимущество на рынке и негативно отразилось на доходах традиционных СМИ. Ассоциация медиа Испании (AMI), представляющая 87 издательств, утверждает, что действия Meta подрывают принципы честной конкуренции и нарушают законодательство о конфиденциальности.

Дополнительно испанские ассоциации телевизионных и радиовещательных компаний подали отдельный иск на 160 миллионов евро по аналогичным основаниям.

Также Европейский союз начал расследование против Meta из-за обвинений в недостаточной борьбе с дезинформацией, что вызывает обеспокоенность в контексте предстоящих европейских выборов.